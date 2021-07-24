Игонин о Карпине: «Совмещение постов в сборной и в клубе — это неприемлемо»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.
Из плюсов можно выделить то, что он является авторитетом для футболистов. Тренеру, пусть даже иностранному и с именем, понадобилось бы какое-то время, чтобы завоевать авторитет. А у нас времени совсем нет. Поэтому, это тоже преимущество. Плюс, что он знает всех футболистов. Карпину будет проще уложиться с подготовкой в то время, что осталось, чем иностранному специалисту.
В любом случае, нам сейчас нужно было провести изменения. В первое время, уверен, что даже не нужно будет сомневаться в том, что они будут положительными. Плюс, Карпин должен изменить картину на футбольном поле, вряд ли он будет играть с той позиции, чтобы не дать играть сопернику. Возможно, такой футбол будет смотреться интереснее.
В отношении результатов, конечно, я думаю, что у него нет достаточного опыта работы со сборной. Всё-таки здесь есть своя специфика, достаточно серьёзная. Многое будет зависеть от штаба — тех, кто будет с ним работать и ему помогать.
Что касается совмещения постов в «Ростове» и сборной, мне кажется, это неприемлемо. Тем более, мы это проходили и пришли к тому, что РФС не будет выбирать тренера для сборной, который совмещает посты. Я не вижу сейчас никаких причин, чтобы от этого отходить.
Правильно это или нет, ответ узнаем в ноябре.
Правильно это или нет, ответ узнаем в ноябре.