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Игонин о Карпине: «Совмещение постов в сборной и в клубе — это неприемлемо»

24 июля 2021, 05:48

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.

Из плюсов можно выделить то, что он является авторитетом для футболистов. Тренеру, пусть даже иностранному и с именем, понадобилось бы какое-то время, чтобы завоевать авторитет. А у нас времени совсем нет. Поэтому, это тоже преимущество. Плюс, что он знает всех футболистов. Карпину будет проще уложиться с подготовкой в то время, что осталось, чем иностранному специалисту.

В любом случае, нам сейчас нужно было провести изменения. В первое время, уверен, что даже не нужно будет сомневаться в том, что они будут положительными. Плюс, Карпин должен изменить картину на футбольном поле, вряд ли он будет играть с той позиции, чтобы не дать играть сопернику. Возможно, такой футбол будет смотреться интереснее.

В отношении результатов, конечно, я думаю, что у него нет достаточного опыта работы со сборной. Всё-таки здесь есть своя специфика, достаточно серьёзная. Многое будет зависеть от штаба — тех, кто будет с ним работать и ему помогать.

Что касается совмещения постов в «Ростове» и сборной, мне кажется, это неприемлемо. Тем более, мы это проходили и пришли к тому, что РФС не будет выбирать тренера для сборной, который совмещает посты. Я не вижу сейчас никаких причин, чтобы от этого отходить.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 14:34
История показывает, что совмещение часто идёт во вред и клубу, и сборной".
А вы вспомните Сёмина, как он уходил из Локомотива ради сборной, так он там и года не проработал, и клуб развалился. Так что несовмещение тоже ничего хорошего
альсато
альсато
24 июля в 11:16
Работать на двух, трех работах-это дело личное!..тем более если твой вклад приносит результат!....Для тебя Леха Игонин, и в хоккей с мячом, и в шайбу, и в др. игровых видах, когда совмещаем-то выигрываем и ЧМ и ОИ!...да и в футболе -(с нашей стороны) тогда было веселее!)))))......одним словом-ЛЕ-ХА)))
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
24 июля в 11:16
Карпину будет тяжело, но у него есть помошнки на постоянной основе. Писарев и Онопко, они должны помочь оба знают Российский футбол, Писарев работал с молодёжной,может добавит свежую кровь. Пример работы в сборной и клубе с хорошим результатом был. В. В. Лобановский, правда его Динамо Киев с Ростовом не сравнить, да и времена были другие. Главное иметь желание и голову, думаю это у них есть. Карпину и его команде удачи искрене.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 08:33
Тут всё предельно ясно. Ни Кунц (переговоры зашли в тупик), ни Бердыев не захотели подписывать контракт всего на пол года. Согласился только Карпин и тот подстраховался, чтобы не остаться без работы в случае невыхода сборной на ЧМ. РФС ничего не оставалось делать, чтобы принять условие Карпина. Для меня ясно одно - отбор будет завален, так как Карпин вряд ли способен на этот подвиг, хотя мы получим более весёлую игру, а через пол года мы вновь мучительно будем выбирать нового ГТ уже на полноценный 4-х летний контракт. Думаю, тогда уже точно кандидатом №1 будет Бердыев и кто-то из свободных наших и иностранцев на тот момент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 07:54
Картину уже удавалось сидеть на двух стульях и получать две зарплаты.
Правда это было в клубе и должности были немножко разные.
Здесь он будет тренером и там и там.
Но думается мне, что это временное явление. Или ему подберут достойную замену в сборной или он уйдет из Ростова.
Лично мне хотелось бы первый вариант. В Ростове у него неплохо получается...
112910415
112910415
24 июля в 07:38, ред.
Поработает, посмотрим
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 07:34, ред.
Уже приемлемо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Gahi (раскрыть)
24 июля в 06:49
Трудно что то прогнозировать. Посмотрим.
Gahi
Gahi ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 июля в 06:34
Соответственно и отношение к самой работе в сборной будет таким же. Леонид Викторович совмещал работал и в клубе и со сборной и у него было больше времени, но даже этого хватило чтобы понять как тяжело на практике, Слуцкий разрывался между сборной и клубом. А как это получиться у Карпина сейчас трудно сказать в сборной, но то что пострадает клуб в плане набранных очков за это время, то это можно сказать с уверенностью. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Gahi (раскрыть)
24 июля в 06:11, ред.
Думаю что отталкивались от временного промежутка. Если сборная не выходит на ЧМ, Карпин в ноябре остается без работы, а ему оно надо??? Вот и подстраховались и те и другие. Учитывая косяки РФС с Капелло и Черчесовым, решили долгосрочный контракт не заключать.
Правильно это или нет, ответ узнаем в ноябре.
Gahi
Gahi
24 июля в 06:04
Вот именно РФС говорил что этого больше не будет совмещение постов тренера клуба и сборной. А на самом деле вышло так, что говорим одно но делаем другое. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 06:02
Время покажет кто прав.
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