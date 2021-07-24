Игонин о Карпине: «Совмещение постов в сборной и в клубе — это неприемлемо»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал новость о назначении наставника «Ростова» новым главным тренером сборной России.

Из плюсов можно выделить то, что он является авторитетом для футболистов. Тренеру, пусть даже иностранному и с именем, понадобилось бы какое-то время, чтобы завоевать авторитет. А у нас времени совсем нет. Поэтому, это тоже преимущество. Плюс, что он знает всех футболистов. Карпину будет проще уложиться с подготовкой в то время, что осталось, чем иностранному специалисту.

В любом случае, нам сейчас нужно было провести изменения. В первое время, уверен, что даже не нужно будет сомневаться в том, что они будут положительными. Плюс, Карпин должен изменить картину на футбольном поле, вряд ли он будет играть с той позиции, чтобы не дать играть сопернику. Возможно, такой футбол будет смотреться интереснее.

В отношении результатов, конечно, я думаю, что у него нет достаточного опыта работы со сборной. Всё-таки здесь есть своя специфика, достаточно серьёзная. Многое будет зависеть от штаба — тех, кто будет с ним работать и ему помогать.