Булыкин: «Главным тренером сборной России следовало назначить Кунца»

Экс-нападающий сборной России высказался о назначении наставника «Ростова» главным тренером российской национальной команды.

Карпину будет очень и очень тяжело. Кроме того, что на него будет огромное психологическое давление, он должен ещё и справляться с двумя работами — главный тренер в «Ростове» и сборной. С другой стороны, другой кандидат Курбан Бердыев долгое время находится вообще без работы, поэтому он тоже был не лучшим вариантом. Я считаю, что назначить на пост главного тренера следовало Штефана Кунца, но, к сожалению, не получилось.