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Булыкин: «Главным тренером сборной России следовало назначить Кунца»

24 июля 2021, 06:32

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером российской национальной команды.

Карпину будет очень и очень тяжело. Кроме того, что на него будет огромное психологическое давление, он должен ещё и справляться с двумя работами — главный тренер в «Ростове» и сборной. С другой стороны, другой кандидат Курбан Бердыев долгое время находится вообще без работы, поэтому он тоже был не лучшим вариантом. Я считаю, что назначить на пост главного тренера следовало Штефана Кунца, но, к сожалению, не получилось.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Николай Забелло (раскрыть)
24 июля в 11:55
Кто бы его спрашивал! Кунца))
альсато
альсато
24 июля в 11:51
Димка Булыкин!))))...Как ты себе представляешь...НАЗНАЧИТЬ -иностранного гражданина?))))......Действительно, у Димона, нет границ)))))
альсато
альсато ответ Николай Забелло (раскрыть)
24 июля в 11:28, ред.
ты ваапче веришь, в то. что пишешь?)))....кунц при остапе-отвечал за все!)))))
Garrincha58
Garrincha58
24 июля в 09:42
может тебя надо было Булькина поставить
dimagas2
dimagas2
24 июля в 09:25
Может сразу тунца или окуня?))
Берите карпа ,короче)))
Николай Забелло
Николай Забелло
24 июля в 08:51
Кунца не назначили только потому что РФС при Карпине проще будет воровать и бабки пилить на ЧМ и ЧЕ, а Кунц бы этого не дал бы делать.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
24 июля в 08:36
Не назначили кунца? Это кунец всему!
YVG
YVG
24 июля в 08:10
Один спартач довел сборную до развала, другой ее уничтожит.
112910415
112910415
24 июля в 07:33
Согласился только Валера
swed27
swed27
24 июля в 07:32
Просто Валеру бросили на амбразуру Вот и всё
1-я конная
1-я конная ответ Антон Белянкин (раскрыть)
24 июля в 07:29
Зачем насильно? К батарее приковать и пускай думает сколько хочет!
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 07:29
А он согласился?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 06:59
Столько экспертов повылазило. Насильно немца ставить нужно было? Никто не хочет брать разборную России. Валерк только уговорили, и то по совместительству.
ОПС
ОПС
24 июля в 06:57
Кунц себе на уме.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 06:55
Кунц умно поступил. Разбирать наши "развалины" себе дороже выйдет. Команды то по сути нет , все надо начинать с нуля , а времени в обрез.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 06:52
Можете и назначат в декабре, сейчас он на Олимпиаде ..
mihaluch
mihaluch
24 июля в 06:50
Кунц отказал впереди у него сборная Германии.
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 06:40
Валера у нас бесстрашный.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июля в 06:37
С Кунцом скорей всего не договорились
sv_1969
sv_1969
24 июля в 06:36
Сколько же сразу знатоков!!! Только Кунцу на фиг это не надо. Репутация дороже
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