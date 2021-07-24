Хурадо: «Карпин был важным звеном в моей карьере, он мне очень помог»

Экс-полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо поделился мнением о своём бывшем наставнике Валерие Карпине, который будет совмещать работу главного тренера в «Ростове» и сборной России.
Валерий — отличный человек и тренер. Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за всё, что он для меня сделал в России.
Достаточно ли он жёсткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это.
Ранее появилась информация о том, кто войдёт в тренерский штаб Карпина в сборной России.
Карпин привёл его ...в 26 лет...к титулам и процветанию....
Карпин привёл его ...в 26 лет...к титулам и процветанию....