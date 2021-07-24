Хурадо: «Карпин был важным звеном в моей карьере, он мне очень помог»

Экс-полузащитник «Спартака» поделился мнением о своём бывшем наставнике , который будет совмещать работу главного тренера в «Ростове» и сборной России.

Валерий — отличный человек и тренер. Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за всё, что он для меня сделал в России.

Достаточно ли он жёсткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это.