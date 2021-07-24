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Хурадо: «Карпин был важным звеном в моей карьере, он мне очень помог»

24 июля 2021, 05:29

Экс-полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо поделился мнением о своём бывшем наставнике Валерие Карпине, который будет совмещать работу главного тренера в «Ростове» и сборной России.

Валерий — отличный человек и тренер. Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за всё, что он для меня сделал в России.

Достаточно ли он жёсткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это.

Ранее появилась информация о том, кто войдёт в тренерский штаб Карпина в сборной России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 10:00
Дзюба подпишется под каждым словом Хурадо....
Карпин привёл его ...в 26 лет...к титулам и процветанию....
Бен Зопилой
Бен Зопилой
24 июля в 08:40
И чего это мы все тут такие хурадостные?
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 08:26
Удачи ему, раз так получилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 05:49
У каждого своя история...
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 05:35
Теперь Валера должен помочь сборной , вся страна на него надеется , а уж получится или нет , узнаем поздней осенью.
sv_1969
sv_1969
24 июля в 05:31
Время покажет.
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