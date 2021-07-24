Билялетдинов о Карпине: «Возможно, больше никто не согласился»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера российской национальной команды.
Только время покажет, правильное ли это решение со стороны РФС. Возможно, больше никто не согласился занять на этот пост, поэтому остановились на Карпине, который требовал совмещения с клубной работой. Тренер он хороший, конечно. Но всё-таки вопрос совмещения меня смущает. Хотя позиция РФС тоже понятна, нужно было очень быстро найти опытного специалиста, который может приготовить команду к чемпионату мира. А Карпин как раз из тех, кому такая задача по силам.
Но что касается совмещения, это обстоятельство мне очень не нравится. Всё-таки фокус внимания будет разбит на две части. Да и тренер сборной должен работать только в сборной, я считаю. Хотя Валерий Георгиевич большой специалист, поэтому посмотрим. Не думаю, что он начнёт тянуть игроков из клуба в сборную по блату.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также выразил мнение, что Карпину следует покинуть «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной России.
Типа вытолкнули Валеру из очереди - ты следующий..
Типа вытолкнули Валеру из очереди - ты следующий..