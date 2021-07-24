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Билялетдинов о Карпине: «Возможно, больше никто не согласился»

24 июля 2021, 06:09

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера российской национальной команды.

Только время покажет, правильное ли это решение со стороны РФС. Возможно, больше никто не согласился занять на этот пост, поэтому остановились на Карпине, который требовал совмещения с клубной работой. Тренер он хороший, конечно. Но всё-таки вопрос совмещения меня смущает. Хотя позиция РФС тоже понятна, нужно было очень быстро найти опытного специалиста, который может приготовить команду к чемпионату мира. А Карпин как раз из тех, кому такая задача по силам.

Но что касается совмещения, это обстоятельство мне очень не нравится. Всё-таки фокус внимания будет разбит на две части. Да и тренер сборной должен работать только в сборной, я считаю. Хотя Валерий Георгиевич большой специалист, поэтому посмотрим. Не думаю, что он начнёт тянуть игроков из клуба в сборную по блату.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также выразил мнение, что Карпину следует покинуть «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 14:38
У Бердыева оказывается нет своего штаба, оказывается, вот оно что. А у Карпина оказывается есть. И еще у Карпина есть базовый для сборной клуб. С Песьяковым и Полозом.
Аксинья
Аксинья
24 июля в 09:58
Да и Валера тоже особо не стремился, поэтому и выдвинул свои условия, думая что отмажется, но РФС, загнанная в цейтнот пошла и на это. Надо было Валере еще для подстраховки заломить зарплату не ниже Стасовой, хотя кто его знает как оно есть на самом деле)). А что не ушел из Ростова это верно - лучше синица в руке чем утка под кроватью.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 08:20
Данияр всё знает!
112910415
112910415
24 июля в 07:35
Не было идеального варианта
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 07:33
Так и есть.
YVG
YVG
24 июля в 06:54
Самое неудачное назначение тренера во все времена.
beefs
beefs
24 июля в 06:52
Прощай Катар, кто следующий?...
Maksat Karanov
Maksat Karanov
24 июля в 06:48
Лишь бы нервов и терпения хватило у Карпина. Он взрывной по характеру, может замкнуть и послать любого...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 июля в 06:24
Все как всегда в России - хотели маститого немецкого тренера, а взяли сбитого эстонского летчика.
от себя добавлю
от себя добавлю
24 июля в 06:19
Такую версию я не рассматривал 😂😂😂
Типа вытолкнули Валеру из очереди - ты следующий..
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 06:13
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