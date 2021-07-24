Билялетдинов о Карпине: «Возможно, больше никто не согласился»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал назначение наставника «Ростова» на пост главного тренера российской национальной команды.

Только время покажет, правильное ли это решение со стороны РФС . Возможно, больше никто не согласился занять на этот пост, поэтому остановились на Карпине, который требовал совмещения с клубной работой. Тренер он хороший, конечно. Но всё-таки вопрос совмещения меня смущает. Хотя позиция РФС тоже понятна, нужно было очень быстро найти опытного специалиста, который может приготовить команду к чемпионату мира. А Карпин как раз из тех, кому такая задача по силам.

Но что касается совмещения, это обстоятельство мне очень не нравится. Всё-таки фокус внимания будет разбит на две части. Да и тренер сборной должен работать только в сборной, я считаю. Хотя Валерий Георгиевич большой специалист, поэтому посмотрим. Не думаю, что он начнёт тянуть игроков из клуба в сборную по блату.