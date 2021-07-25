Кокорин не сумел забить в матче с клубом четвёртого итальянского дивизиона

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вчера, 20:10

«Фиорентина» обыграла клуб «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе, со счётом 11:0.

Российский нападающий вышел в стартовом составе, однако не сумел отличиться. Семь голов в данном матче забил форвард , ещё по мячу на свой счёт записали , и , а один из голов в сетку своих ворот отправил игрок «Полиспортивы».

Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.