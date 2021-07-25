Кокорин не сумел забить в матче с клубом четвёртого итальянского дивизиона

«Фиорентина» обыграла клуб «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе, со счётом 11:0.
Российский нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе, однако не сумел отличиться. Семь голов в данном матче забил форвард Душан Влахович, ещё по мячу на свой счёт записали Хосе Кальехон, Альфред Данкан и Джакомо Бонавентура, а один из голов в сетку своих ворот отправил игрок «Полиспортивы».
Fischio finale! ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/yCW6sBNt8D— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2021
Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.