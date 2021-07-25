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Кокорин не сумел забить в матче с клубом четвёртого итальянского дивизиона

вчера, 20:10

«Фиорентина» обыграла клуб «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе, со счётом 11:0.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе, однако не сумел отличиться. Семь голов в данном матче забил форвард Душан Влахович, ещё по мячу на свой счёт записали Хосе Кальехон, Альфред Данкан и Джакомо Бонавентура, а один из голов в сетку своих ворот отправил игрок «Полиспортивы».

Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 13:02
Самый провальный трансфер в истории серии А.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 08:18
Кокорин сам платит Фиорентине, чтобы там числиться 🤣
Землянин
Землянин
сегодня в 00:38
Тот ещё экземпляр 🎃
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:09
Да ладно не забил и все хаить его начали,заработал пенальти и две голевые отдал а также один предголевой не все потерено
SAFqwer
SAFqwer ответ karnager (раскрыть)
вчера в 23:48
После зоны так бывает...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 23:37
В футбольном менеджере 2021 может и может.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:29
Главный тренер Фиорентины сказал, что Саша может стать основным нападающим команды.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:39
Надо попробовать с пятым дивизионом сыграть)))))
протон1
протон1
вчера в 22:32, ред.
Саша измотал защиту и Власович уже без сопротивления забивал) а главное в перекладину попал. все теперь месяц на канары. можно отдохнуть . дело сделано
Знатог
Знатог
вчера в 22:21
Кокорин: просто неинтересно забивать каким-то полупративным.
протон1
протон1
вчера в 22:17, ред.
Тренер пока не знает, что обычно он забивает кальяны, а не голы...Этот тренер что возомнил о себе? Стула отведать захотел??? Кокорин: где тут у вас стул???
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:13
Он в любом случае найдёт крайнего !!!)
Отработать контракт это в удовольствие , он то знает !!!
Самое главное быть нужным !!!
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:55
А кто-то чего-то другого ожидал. Это не покер, тут не деньги играют.
Лоханулись фиалки по полной
протон1
протон1
вчера в 21:54
Этот итальянец ещё не понял с кем связался))) Пусть скажет спасибо, что Саня вообще играл))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:53
эти цветочные еще на что-то надеются? ну-ну...
karnager
karnager
вчера в 21:47
А попец у Сашки что так выпирает? Обычно это от того, что много кушаешь и сидишь
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:34
Кокорина в сборную!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:32
Это же хорошо.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:20
Ну ничего! Не забил клубу 4-го дивизиона, забьёт клубу 5-го, 6-го ...
Медив
Медив
вчера в 21:17
О, Господи, хватит уже писать о бомбардирских подвигах Кокорина. Он такие рекорды будет ставить в каждом матче, можно не акцентировать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Кончился Кокорин как футболист...
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:02
По нему хоть ударьте, вдруг в ворота мяч отлетит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Не везет товарищу!!!!
Kostya P.
Kostya P. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:54
Я извиняюсь , случайно нажал "игнор" , нажал повторно - появилась надпись "вы больше не игнорируете". Надеюсь это вам никак не повредит на сайте.
Futurista
Futurista ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 20:54
Не работает)...даже от чужого залетел...от Сашки никак)...
Брулин
Брулин
вчера в 20:50
Кокора хитрый - понимает что Влаховича скоро заберет более сильный клуб, а зачем выкладываться если игровое время после этого и так будет)
Futurista
Futurista ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:48
Начнет регулярно забивать и все о нем забудут)...
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 20:47
Вот как , практически уже не будучи футболистом, этот человек умудряется оставаться одним из главных ньюсмейкеров футбольных форумов , сайтов ,групп и Ютуб -каналов?
youtomee
youtomee
вчера в 20:47
из 11 забитых ни одного, тут уже по теории вероятности должен был хоть один залететь
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:42
Вообще, нужно сказать спасибо Александру, что он есть. Новость о каком ещё футболисте с предсезонного сбора будет находиться в главных? Даже про Месси скромно упомянули, что он там где-то отдыхает, а что Роналду из отпуска вернулся даже постить не стали. Зато Сашкин гол на тренировке - главное событие июля стал. Вот это я понимаю уровень, что те Месси да Роналду.
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