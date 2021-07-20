Кокорин не сумел отметиться в товарищеском матче за «Фиорентину»

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20 июля 2021, 20:18

«Фиорентина» в товарищеском матче обыграла немецкий клуб «Остермюнхен» (7:1).

Российский нападающий появился на поле после перерыва, однако не сумел отметиться результативными действиями. Голами в составе «фиалок» отличились , , , , (дважды) и .

Ранее «Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке.