Кокорин не сумел отметиться в товарищеском матче за «Фиорентину»

«Фиорентина» в товарищеском матче обыграла немецкий клуб «Остермюнхен» (7:1).
Российский нападающий Александр Кокорин появился на поле после перерыва, однако не сумел отметиться результативными действиями. Голами в составе «фиалок» отличились Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Данкан, Лука Раньери, Риккардо Сапонара (дважды) и Марко Бенасси.
Ранее «Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке.
А сейчас всё идёт по плану , отдых по расписанию !!!)))
А сейчас всё идёт по плану , отдых по расписанию !!!)))