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Кокорин не сумел отметиться в товарищеском матче за «Фиорентину»

20 июля 2021, 20:18

«Фиорентина» в товарищеском матче обыграла немецкий клуб «Остермюнхен» (7:1).

Российский нападающий Александр Кокорин появился на поле после перерыва, однако не сумел отметиться результативными действиями. Голами в составе «фиалок» отличились Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Данкан, Лука Раньери, Риккардо Сапонара (дважды) и Марко Бенасси.

Кокорин не сумел отметиться в товарищеском матче за «Фиорентину»

Ранее «Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке.

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Все комментарии
Renton36
Renton36
вчера в 12:02
Это тебе не в РПЛ нубов обыгрывать)
milanetto9
milanetto9
вчера в 11:17
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протон1
протон1
вчера в 01:48
у кокорина самая хорошая зарплата он бы вас угостил)))
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 01:39
По-моему это отличный результат. Ведь Кокорин сейчас отличиться может лишь скандалом. А раз его не было, то это хорошо.
RBA
RBA
вчера в 00:20
Так там стульев не было, а так бы отметился.
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 22:59
Есть кому забивать и без него
протон1
протон1
20 июля в 22:51
хватает что на тренировке забил. и то масло. теперь можно и водные процедуры принять
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 22:42
.
Владимир 77
Владимир 77
20 июля в 22:13
В этом матче не забивал только ленивый,то есть Кокоша
Хиромант
Хиромант
20 июля в 22:12
- Кокорин?

- А кто это?

- Александра Македонского знаю. А Кокорина ни хрена не знаю!!! (В.И.Чапаев)
allemz
allemz
20 июля в 22:10
Наличием на поле отметился, а вы все равно недовольны)
За адекватность
За адекватность
20 июля в 21:58
Как это не сумел отметиться результативными действиями? Травму же не получил? А это уже для Санька очень даже результативное действие, хотя возможно и наоборот. Да и вообще не барское это дело в товарняках забивать...
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
20 июля в 21:56
Кокоша может только как паршивый кот пометить углы в раздевалке, да и то после ящика шампанского, аха-ха)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 21:51
Там даже вратарь сумел отличиться, только не Кокорин...
протон1
протон1
20 июля в 21:40
работа стоит а срок идёт
протон1
протон1
20 июля в 21:39, ред.
забили все и кокорин забил. правда на футбол но забил же! на тренировке перестарался. щас отдыхать
karnager
karnager
20 июля в 21:38
Остался бы Саша в Спартаке, уже бы выиграл трофей Париматч!
Gahi
Gahi
20 июля в 21:13
Ну что мы вообще все хотим от Александра Кокорина, который просто давно ЗАБИЛ на футбол и живёт в своё удовольствие потешая вокруг себя любопытных болельщиков, которые всё больше удивляются этому явлению в команде Фиорентина. И каждому хочется взять у него автограф который окажется самым ценным раритетом в его коллекции посвящённого футболу. Удачи
beefs
beefs
20 июля в 21:13
Неужели он вышел на поле..
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 21:06
Только зря парня побеспокоили , лечится он в лазарете и не надо его трогать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 20:51
Извините, но лимит на голы в этом месяце Саша выполнил на вчерашней тренировке.
sv_1969
sv_1969
20 июля в 20:49
Саня решил что не царское это дело)))
Ironigor
Ironigor
20 июля в 20:48
Я что-то не понял, он что в Фиорентину играть приехал ??? Его же послали туда залечить свои душевные раны после стульных сражений и Бутырки !!!
А сейчас всё идёт по плану , отдых по расписанию !!!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 20:45
Похоже он уже разучился
Бубнин
Бубнин
20 июля в 20:40
Александра не для товарищеских матчей покупали! Пусть другие там отмечаются..
YVG
YVG
20 июля в 20:35
Саша решил не выделяться.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 20:28
Кокорину тяжело отметится в Феорентине.
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 20:28
А.Кокорин выполнил свой максимум за "Фиорентину":
«Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке
Кокорин раздал автографы после гола на тренировке
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1269228/kokorin-aleksandr-fiorentina

Не надо ожидать от Александра Кокорина больше, чем возможно ожидать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 июля в 20:27
" Не сумел отличиться"? Видимо стула под рукой не было и соперник был из 5 лиги Германии.
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
20 июля в 20:25
Он уже герой забил гол на тренировки. Каждый день что ли забивать
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