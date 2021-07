Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что защитник покидает клуб.

32-летний футболист продолжит карьеру в ФК «Аль-Духаиль», который выступает в чемпионате Катара.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future.