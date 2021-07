Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что клуб оформил трансфер вингера «Севильи» .

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

We are delighted to announce the signing of Bryan Gil from @SevillaFC! 🇪🇸



Erik Lamela will join the Spanish club as part of the deal.