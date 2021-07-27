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«Спартак» 28 июля ожидает решения по допуску зрителей на матч с «Крыльями»

27 июля 2021, 18:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что красно-белые 28 июля ожидают окончательного решения по допуску зрителей на матч 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Завтра ожидаем от «Крыльев» финального решения по допуску зрителей на игру.

На матче «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2) 25 июля в связи с карантинными ограничениями могли присутствовать не более 500 человек, включая участников игры.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре 30 июля, начало игры — в 19:00 мск.

Ранее стало известно решение по допуску зрителей на матч «Ростов» — «Зенит».

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 22:55
Надеюсь здравый смысл возьмёт верх …хотя это до РПЛ…РосПотребнадзорЛига
beefs
beefs
27 июля в 20:42
ковид не сдается...
ДСА
ДСА
27 июля в 19:41
От Спартака никого не пустят.
makkie
makkie
27 июля в 19:17
Футбол без зрителей - не футбол!
В чём проблема пускать на матчи хотя бы привитых или переболевших?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 19:12
Москвичам разрешат вот на Ростов С Зенитом не пустят...
Ironigor
Ironigor
27 июля в 19:12
Пора уже Роспотребнадзору прийти в состояние адекватности !
bq578awyua97
bq578awyua97
27 июля в 19:00
Должны допустить зрителей.
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