«Спартак» 28 июля ожидает решения по допуску зрителей на матч с «Крыльями»

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27 июля 2021, 18:55

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что красно-белые 28 июля ожидают окончательного решения по допуску зрителей на матч 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Завтра ожидаем от «Крыльев» финального решения по допуску зрителей на игру.

На матче «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2) 25 июля в связи с карантинными ограничениями могли присутствовать не более 500 человек, включая участников игры.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре 30 июля, начало игры — в 19:00 мск.

Ранее стало известно решение по допуску зрителей на матч «Ростов» — «Зенит».