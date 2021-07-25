«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

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вчера, 10:12

«Спартак» обратился к своим болельщикам после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ .

«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны.

В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны ❤



В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас 🔴⚪ pic.twitter.com/qlChJUKGI6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021

Ранее стало известно, кто из игроков был признан лучшим в этой встрече.