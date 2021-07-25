«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

«Спартак» обратился к своим болельщикам после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.
«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны.
В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.
Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны ❤— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021
В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас 🔴⚪ pic.twitter.com/qlChJUKGI6
Ранее стало известно, кто из игроков был признан лучшим в этой встрече.
надеюсь с Крыльями и особенно с Бенфикой прорвет- удачи КБ
надеюсь с Крыльями и особенно с Бенфикой прорвет- удачи КБ
Хоть кто-то смотрел футбол глазами, а не с пеленой и мыслями "главное Спартак проиграл".
Игра смотрелась очень живо. Команды задали высокий темп, больше наши, конечно.
Вам тоже удачи в Кубке Конференций и РПЛ!
Хоть кто-то смотрел футбол глазами, а не с пеленой и мыслями "главное Спартак проиграл".
Игра смотрелась очень живо. Команды задали высокий темп, больше наши, конечно.
Вам тоже удачи в Кубке Конференций и РПЛ!
Но в футболе, конечно, счет на табло определяет кто победитель, а не не кол-во моментов. Поэтому 1-0 в пользу Рубина. Спартаку - побед в дальнейших играх.
Но в футболе, конечно, счет на табло определяет кто победитель, а не не кол-во моментов. Поэтому 1-0 в пользу Рубина. Спартаку - побед в дальнейших играх.