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«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

вчера, 10:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обратился к своим болельщикам после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Красно-белые, спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны.

В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас», — говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Ранее стало известно, кто из игроков был признан лучшим в этой встрече.

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Все комментарии
Overbeer
Overbeer
сегодня в 11:16
Не надо было Ж рвать в по-сути товарищеских матчах - кубок пари-матч-
надеюсь с Крыльями и особенно с Бенфикой прорвет- удачи КБ
протон1
протон1
вчера в 18:33
Ждите и надейтесь
pomor45
pomor45 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 15:45
Не поправит, а подправит, т.е. усугубит.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:44
Так не удастся должок : одного из двоих в полуфинале не будет, а скорее всего обоих.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:56
Скоро будут обращаться к болельщикам после вылета из квалификации.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:17
Что за дурная мода - после первого поражения обращаться к болельщикам ? Проиграли и проиграли, с кем не бывает, или команда думала, что после результативных матчей в подготовительный период и в чемпионате всё пойдёт по накатанной дорожке ? Скорее всего, так и есть. А если во втором матче не удастся добиться победы, что мы тогда услышим от "Спартака" - " продолжайте в нас верить " ? Хорошо известно, что желание частенько расходится с возможностями, и вероятность повторной неудачи у любой команды велика, от неё никто не застрахован. И снова " спасибо за поддержку" ?
Futurista
Futurista
вчера в 11:40
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:40
эко ты хватанул...полуфинал ЛЧ))))....
112910415
112910415
вчера в 11:39
Эпизод будет заигран!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:38
Уже устали ждать, пора начинать радовать
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:07
Обращения к болелам не голы.
makkie
makkie ответ chromage (раскрыть)
вчера в 11:00
Привет! С возвращением)

Хоть кто-то смотрел футбол глазами, а не с пеленой и мыслями "главное Спартак проиграл".
Игра смотрелась очень живо. Команды задали высокий темп, больше наши, конечно.
Вам тоже удачи в Кубке Конференций и РПЛ!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:58
Хоть один пруф приведи!
YVG
YVG
вчера в 10:41
Поправит ситуацию быстрый вылет из квалификации ЛЧ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:39
Примерно как всегда они обещают болельщикам выиграть ЛЧ даже тогда когда они там не выступают.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 10:36
Полуфинал ЛЧ исправит, с Марселем, должок вернуть надо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:25
По отношению к болельщикам звучит как издёвка.Мол,обе стороны будем продолжать в том же духе.Каяться надо,и в церковь...
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
вчера в 10:23
действуют в течение месяца, не переносятся на следующий
chromage
chromage
вчера в 10:22
Не сказать, что мы по делу то Спартак обыграли. Все-таки, по моментам, побеждать должен был Спартак. Ну взять забитый красивий гол Самохи... 1-1 или 1-2 по ощущениям было бы правильнее.

Но в футболе, конечно, счет на табло определяет кто победитель, а не не кол-во моментов. Поэтому 1-0 в пользу Рубина. Спартаку - побед в дальнейших играх.
drug01
drug01
вчера в 10:18
Все Победы ещё впереди
Cat01
Cat01
вчера в 10:17
Будем ждать лигу!!?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:15
Лига Чемпионов может исправить всё.
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