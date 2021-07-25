«Он не патриот, он — фашист». Фанаты «Алькоркона» против трансфера Зозули

1627230058

вчера, 19:20

Фанаты «Алькоркона» выступили против перехода в клуб украинского нападающего .

У форварда закончился контракт с «Альбасете», и он был близок к трансферу в «Алькоркон» на правах свободного агента. Сделка была почти заключена, однако болельщики испанского клуба выступили против данного перехода.

Роман Зозулия — не просто патриот, он — фашист, который поддерживает батальон «Азов», украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям. Мы считаем ошибкой для «Алькоркона» подписание игрока, который размещал фотографии с нацистской символикой и поддержал ультрас и фашистские формирования в своей стране, что несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает спорт.

На данный момент «Алькоркон» заморозил переговоры по трансферу Зозули. Клуб принял решение более тщательно изучить ситуацию.

Это не первый случай в карьере Зозули, когда против его перехода выступают испанские фанаты. Ранее болельщики «Райо Вальекано» обвиняли украинца в нацизме.