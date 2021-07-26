Толпы фанатов «Болоньи» вышли на улицы, чтобы поприветствовать Арнаутовича

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26 июля 2021, 23:45

Нападающий прибыл в Болонью для подписания контракта с местным клубом.

Толпы фанатов итальянской команды вышли на улицы, чтобы встретить форварда. Болельщики пели песни, бросали дымовые шашки и несли плакат с изображением Арнаутовича в футболке «Болоньи».

Напомним, что вариант с подписанием Арнаутовича рассматривал клуб Российской Премьер-Лиги.