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Толпы фанатов «Болоньи» вышли на улицы, чтобы поприветствовать Арнаутовича

26 июля 2021, 23:45

Нападающий Марко Арнаутович прибыл в Болонью для подписания контракта с местным клубом.

Толпы фанатов итальянской команды вышли на улицы, чтобы встретить форварда. Болельщики пели песни, бросали дымовые шашки и несли плакат с изображением Арнаутовича в футболке «Болоньи».

Напомним, что вариант с подписанием Арнаутовича рассматривал клуб Российской Премьер-Лиги.

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galem72
galem72
вчера в 10:56
Зря они так радуются. После первого своего малейшего триумфа скандальный серб предложит их всех купить. ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:04
Они его перепутали с Ибрагимовмчем !!!)))
протон1
протон1
вчера в 00:00
Давайте тогда по-честному, пусть тогда Аталанта с Вереной тоже попытается остановить Милана и Наполи.
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