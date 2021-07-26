Толпы фанатов «Болоньи» вышли на улицы, чтобы поприветствовать Арнаутовича

Нападающий Марко Арнаутович прибыл в Болонью для подписания контракта с местным клубом.
Толпы фанатов итальянской команды вышли на улицы, чтобы встретить форварда. Болельщики пели песни, бросали дымовые шашки и несли плакат с изображением Арнаутовича в футболке «Болоньи».
🔴🔵 #Bologna, tifosi in delirio per l'arrivo di #Arnautović pic.twitter.com/Gus3ALLa4W— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 26, 2021
This city is pure magic 🪄 #MarkoArnautovic #Arnautovic #BolognaFC #BFC pic.twitter.com/69Mnvg6wxH— Luca Pincherle (@LPincherle) July 26, 2021
Напомним, что вариант с подписанием Арнаутовича рассматривал клуб Российской Премьер-Лиги.