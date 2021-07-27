Матч «Ростов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

Согласно требованию Роспотребнадзора и в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области, матч второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт без зрителей.
Матч против «Зенита» пройдёт без зрителей— Football Club Rostov (@rostovfc) July 27, 2021
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Ранее стало известно, какое количество зрителей смогут посетить матч между «Арсеналом» и «Рубином».
Проблем в Питере не было и не будет с посищением !!!
Только у Газпрома мечты сбываются и Роспотребнадзор не проявляется никак. Удивительные решения от Роспотребнадзора . Уже кто только не жаловался на такое привзятое решение, но воз и ныне там. И обоснованных ответов от этой организации никто так и не услышал. Просто какая-то парадоксальная ситуация складывается в футболе с решениями Роспотребнадзора . Не успел начаться чемпионата, а клубы у которых и с финансами не особо, уже начинают терять деньги 💰 из-за не лепых и не обоснованых решиний Роспотребнадзора. Пора бы уже кому-то сверху вмешаться в эту ситуацию. А и тут кто сверху , у них всё нормально и зачем им вмешиваться. Вот так и живём. Всем Добра !!!
Проблем в Питере не было и не будет с посищением !!!
Только у Газпрома мечты сбываются и Роспотребнадзор не проявляется никак. Удивительные решения от Роспотребнадзора . Уже кто только не жаловался на такое привзятое решение, но воз и ныне там. И обоснованных ответов от этой организации никто так и не услышал. Просто какая-то парадоксальная ситуация складывается в футболе с решениями Роспотребнадзора . Не успел начаться чемпионата, а клубы у которых и с финансами не особо, уже начинают терять деньги 💰 из-за не лепых и не обоснованых решиний Роспотребнадзора. Пора бы уже кому-то сверху вмешаться в эту ситуацию. А и тут кто сверху , у них всё нормально и зачем им вмешиваться. Вот так и живём. Всем Добра !!!