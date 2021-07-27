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Матч «Ростов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

27 июля 2021, 14:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.08.2021 в 20:00 Не начался

Согласно требованию Роспотребнадзора и в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области, матч второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт без зрителей.

Ранее стало известно, какое количество зрителей смогут посетить матч между «Арсеналом» и «Рубином».

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Все комментарии
Dzolo
Dzolo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
человек ,на газоне трава должна подняться ,поле нужно прошить и это только по полю. После Евро 2020 оргкомитет должен передать стадион снова под управления Зенит Арена ,где по всему стадиону должна быть демонтированы реклама евро ,плюс все это должно закраситься Так что успеть бы им в первому туру 7 августа.
RBA
RBA ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:34
Если ты так не считаешь, то это не значит что остальные думают также.
pomor45
pomor45 ответ RBA (раскрыть)
вчера в 15:15
Олимпиада без зрителей, тем более, однако это никто пародией не считает.
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 15:13
Постановление постановлением, а решение принято не ростовским РПН, а федеральным, поэтому сейчас РФС и пытается урегулировать этот вопрос с федералами. Попова руководствуется не абсолютными цифрами заболеваемости, а коэффициентом распространения (Rt). т.е. скоростью его распространения в каждые 4 дня. Видимо в Ростове он зашкаливает. Но вопрос в том, почему именно о стадионах у неё такая "забота".
протон1
протон1
27 июля в 23:01
За то пляжи краснодарского края битком забиты и в метро в Москве люди на головах сидят.. На стадион даже вакцинированных не пускают,клоунада.
... В Ростове каждый день во всех местах поток людей 5 миллионов ! А на футбол 20-30 тысяч нельзя это очень опасно . Почему все клубы молчат и слушают этот бред.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dzolo (раскрыть)
27 июля в 22:48, ред.
Ещё 20 июля «Зенит» завершил замену газона на «Газпром Арене»
Dzolo
Dzolo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 июля в 21:14
В Питере газон перестилают если что и идет восстановления стадиона после Евро.
oFANATo
oFANATo
27 июля в 20:46
Игра без зрителей очень смахивает на товарищеский матч на сборах.....
Трезвый повар
Трезвый повар
27 июля в 20:34
У Ростова из пяти первых матчей 4 домашние
И решение играть без зрителей сильно ударит по бюджету Ростова для которого продажа билетов является существенной частью бюджета
Да и поддержки зрителей лишили Ростов превратив домашнее поле в нейтральное. Потом будут 4 матча на выезде и в итоге Ростов может оказаться в нижней части таблицы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
27 июля в 19:58
Спасибо РоспотребПозору!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 июля в 19:56, ред.
В первый месяц гегемонии Флагман из 5-ти матчей 4 играет в гостях....
У Роспотребнадзора месяц на исправление ситуации....
Спешить конечно не надо...
Но до домашних осенних игр Зенита с московскими Динамо, Спартаком и ЦСКА - в корне пересмотреть подход к данному вопросу...
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
27 июля в 19:32
Если честно то мне ваще по хрен на весь РПЛ недоделанный! Я просто сказал свое мнение! И не надо искать то чего нет!
Спасибо за внимание))
За адекватность
За адекватность ответ pomor45 (раскрыть)
27 июля в 19:25, ред.
Я Вас приветствую! Да Попова то особо не при чем. Пункт 1 постановления:
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)" Все отдано на места. Условно в Казани играли со зрителями, в Ростове без зрителей. Как известно из народной поговорки, " кто как хочет, так и..." Интересен пункт 5 этого постановления: " Настоящее Постановление не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования." В общем как-то так.
RBA
RBA
27 июля в 19:24
Футбол для зрителей. Без зрителей - это не футбол, а какая-то пародия.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
27 июля в 19:17
Динамо М тоже флагман? Или помалкивали, потому что были уверены в победе. Теперь, обломившись на Динамо, ищите повод потрендеть для профилактики. Если вдруг посчастливится взять очки у Зенита, тоже пригодится такая профилактика - мол, какие бы препоны не чинили, а мы всё равно со щитом. В действиях РПН при Поповой нет никакой логики с самого начала пандемии. Она гнёт палку там, где где она не сломается. Болельщиков в России один из десяти, так что сильного треска не будет. К тому же вот и Олимпиаду без зрителей проводят, что уж там об РПЛ сокрушаться.
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
27 июля в 19:03
Попова просто отыгрывается в своих запретах на футболе. Знает, что бурного протеста не последует, потому что истых любителей футбола в России кот наплакал. Вот и получается, что в том же Ростове в закрытые помещения: на концерт, в ресторан и прочие - пожалуйста, пусть и 50-75%, а на открытый, по сути на свежем воздухе, стадион и одному зрителю опасно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
27 июля в 18:23
Питер на втором месте после Москвы по заболеваемости, посмотрим как у них со зрителями обойдутся.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 июля в 17:46
    За адекватность
    За адекватность
    27 июля в 16:44
    Как интересно. Объективности ради, в первом туре "Ростов" принимал "ДМ", матч прошел без зрителей. Как-то не читал в комментах ( может пропустил), что условно для "Динамо" создают льготные условия, лишив фанатской поддержки "Ростов", и.т.п., а тут приезжает "Зенит", решение по допуску зрителей аналогичное, но тут караул, все для флагмана, чуть ли не "Ростов" убивают во благо "Зенита". Наверное Газпром заставил Роспотребнадзор по Ростовской области принять решение проводить матч без зрителей. Если я правильно понимаю, то в каждом регионе принимаются решения о допуске зрителей на трибунах на основании требований или рекомендаций местного Роспотребнадзора. Как-то в Татарстане матч "Рубин"-"Спартак" прошел со зрителями. Но всегда во всем виноват "Зенит". Матч "Сочи" с "ФК "Кешля" прошел без зрителей, коронавирус однако, а на пляжах условно яблоку негде упасть. Вот и все, что нужно знать о наших Роспотребнадзорах, а не искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Как обычно личное мнение.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    27 июля в 16:15
    Все правильно: зачем нужен 12-й игрок Ростову, если будет свой у Зенита (судья).
    Project Pandora
    Project Pandora
    27 июля в 15:56
    А зенит - Ростов при полном стадионе.
    stanichnik
    stanichnik
    27 июля в 15:35
    В прошлом году от судей натерпелись, а в этом году Роспотребнадзор ростовчан душит.
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    27 июля в 15:25
    Лиха беда начала. Такое ощущение что всё только началось. Футбол и Газпром едины , все руководство РФС выходцы от туда. Щупальцы кальмара с присосками !!!)))
    Overbeer
    Overbeer
    27 июля в 15:23
    почему летом на юге столько матчей...
    опять календарь кривой
    Фанат Мутко
    Фанат Мутко ответ sv_1969 (раскрыть)
    27 июля в 15:22
      Союзник противников
      Союзник противников
      27 июля в 15:16
      Спонсорская помощь "Зениту".
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
      27 июля в 15:14
      Мечты только у ГАЗПРОМА и сбываются, остальным можно даже и не мечтать.
      shlomo
      shlomo
      27 июля в 15:12
      Печально все это....
      Q-J-G
      Q-J-G ответ ДСА (раскрыть)
      27 июля в 15:11
      Ну да, тем более, не помогают, если маски не одевать, а прививками не прививаться...
      sv_1969
      sv_1969 ответ МапС (раскрыть)
      27 июля в 15:08
      Это не они в данном случае!Это просто кивают на них((
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