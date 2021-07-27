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Матч «Арсенал» — «Рубин» смогут посетить 1 тыс. зрителей

27 июля 2021, 12:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 19:00 Не начался

30 июля на Центральном стадионе Тулы пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, встречу смогут посетить не более 1 тыс. зрителей. Право на посещение игры получат владельцы сезонных абонементов.

Ранее стало известно, когда будет принято решение по зрителям на матче «Крылья Советов» — «Спартак».

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протон1
протон1
27 июля в 23:16
было время когда на стадион не могли людей затащить . а теперь ограничивают . а люди соскучились по играм хотят смотреть футбол. ковидные времена уж
stanichnik
stanichnik
27 июля в 13:27
Вся эта официальная информация не стоит выеденного яйца. Пресс-служба фк Ростов тоже за неделю до начала матча-открытия Чемпионата РПЛ сообщала, что на стадион Ростов-Арена будет допущено пятьдесят процентов зрителей от общей вместимости спортивного сооружения, а уже по истечении пяти дней, менее чем за сутки вышло постановление Роспотребнадзора о полном запрете допуска болельщиков к посещению этой игры. При чём РФС открестился от этой запретительной меры и всю ответственность за данное решение возложил на РПН. Поэтому фанатам придётся делать выводы радоваться им или горевать только в какнун проведения матча. Берегите себя и болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июля в 13:16
Тысяча тоже не плохо!
ДСА
ДСА
27 июля в 13:00
Что они есть, что их нет.
beefs
beefs
27 июля в 12:55
Ну хоть что то...
Cat01
Cat01
27 июля в 12:49
Это капля в море
ОПС
ОПС
27 июля в 12:45
Когда же наконец будет все нормально.
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