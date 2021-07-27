Матч «Арсенал» — «Рубин» смогут посетить 1 тыс. зрителей

30 июля на Центральном стадионе Тулы пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином».
Как сообщает пресс-служба тульского клуба, встречу смогут посетить не более 1 тыс. зрителей. Право на посещение игры получат владельцы сезонных абонементов.
👍🏻👍🏻👍🏻Ждем Вас на стадионе— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) July 27, 2021
30 июля (пятница) на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет матч 2-го тура Тинькофф Российская премьер-лига между «Арсеналом» и «Рубином».
Право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов.
Подробности 👉https://t.co/Hm9uXMDprh pic.twitter.com/qNPFvszTig
Ранее стало известно, когда будет принято решение по зрителям на матче «Крылья Советов» — «Спартак».