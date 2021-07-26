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Решение по зрителям на матче «Крылья» — «Спартак» будет принято перед игрой

вчера, 09:20
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак30.07.2021 в 19:00 Не начался

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«Крыльям Советов» в матче с «Ахматом» не хватило опыта и физической массы. Болельщики? Болельщиков тоже не хватило.

Решение сыграть при минимальном количестве зрителей — до 500 человек — было очень важно для наших коллег из Роспотребнадзора. Мы им показали, что выдержали все требования и условия. Теперь всё в наших руках — с точки зрения ускоренных темпов вакцинации, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Уверен, что всё это позволит нам увеличить квоту болельщиков на следующий матч со «Спартаком». Сразу говорю: решение станем принимать на флажке. Каждый день будем считать количество заболевших. Надеемся, что с санитарными службами договоримся раньше. Но, судя по тому, как сейчас развивается ситуация, думаю, что решение будет в самый последний день.

Ранее стало известно, когда будет приниматься решение по допуску зрителей на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

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Источник: championat.com
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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:48
Чего уж там, объявите после игры сколько можно было пустить зрителей на матч
Gahi
Gahi
вчера в 10:29, ред.
Вакцинация давно идёт и многие граждане уже успели это сделать, так что с соблюдением всех норм санитарной безопасности можно было давно определиться и с квотами для гостей и с общим числом зрителей на стадионе для тех кто имеет прививку от коронавируса. А так ссылаться на ограничение и запрещать легче всего, а вот продумать и сделать так чтобы болельщики заранее знали что необходимо иметь и при каких условиях можно присутствовать на матчах, но к сожалению не каждый руководитель хочет делать это. А для этого действительно нужен руководитель города, администрации, который днём и ночью думает со своими подчинёнными о своих гражданах во всех сферах жизнедеятельности города, чтобы помогать решать многие вопросы. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:09
    112910415
    112910415
    вчера в 09:58
    плохая новость
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:36
    Худшее что навязали футболу это ВАР, ковид, BLM, лига наций и тд
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:35
    Не уверен, что предстоящий матч между местной футбольной командой и московским Спартаком сильно повлияет на гражданскую сознательность жителей Самары.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 09:29
    Если решение примут в день матча, болельщики Спартака уже не смогут приехать
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 09:26
    Почему нельзя пускать привитых и переболевших?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:24
    Думаю, что решат положительно...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 09:21
    Без зрителей Крыльям будет сложно реализовывать фактор своего поля.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:21
    Хотя бы за день
    drug01
    drug01
    вчера в 09:21
    Все же допустят
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