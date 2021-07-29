Кешкеш: «РПЛ — это очень высокий уровень»

Защитник прокомментировал переход в «Нижний Новгород».

По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьей, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом».

Нижегородский клуб играет в РПЛ , а это очень высокий уровень. Мы поговорили с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым, он произвел на меня приятное впечатление, но, что самое главное, наши взгляды на игру совпали. А это для меня очень важно.

Я прибыл в Нижний вчера вечером, у меня еще не было возможности полюбоваться видами города. Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион «Нижний Новгород» удивительный!

А теперь хочется как можно скорее выйти на это футбольное поле. Будем своей игрой приносить радость нижегородским болельщикам.