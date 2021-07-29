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Кешкеш: «РПЛ — это очень высокий уровень»

вчера, 21:55

Защитник Акош Кешкеш прокомментировал переход в «Нижний Новгород».

По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьей, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом».

Нижегородский клуб играет в РПЛ, а это очень высокий уровень. Мы поговорили с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым, он произвел на меня приятное впечатление, но, что самое главное, наши взгляды на игру совпали. А это для меня очень важно.

Я прибыл в Нижний вчера вечером, у меня еще не было возможности полюбоваться видами города. Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион «Нижний Новгород» удивительный!

А теперь хочется как можно скорее выйти на это футбольное поле. Будем своей игрой приносить радость нижегородским болельщикам.

Ранее «Нижний Новгород» подписал защитника «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
очень - очень высокий !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Такой высокий,что дальше некуда!
Futurista
Futurista
вчера в 22:53
Кешкеш: РПЛ - это кэш кэш...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:46
И повыше бывают)
beefs
beefs
вчера в 22:16
что тут скажешь, каждому свое...
протон1
протон1
вчера в 22:11
Неплохое усиление, игрок своей сборной в команде-новичка лиги, на счет уровня пожалуй не соглашусь. видели в европе какой уровень клубов и сборной.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:08
Да чего уж там "РПЛ - это очень высокий уровень", я бы даже сказал космический...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:01
Всё так говорят когда приходят
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