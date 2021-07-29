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Червиченко: «Кокорин — игрок уровня „Крыльев Советов“ или „Химок“»

вчера, 15:35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что «Фиорентина» хочет продать форварда Александра Кокорина.

Я же говорил, что мы все будем смеяться от выступления этого форварда в Италии. Вот и ржем все теперь, когда они его пытаются слить. Турки еще, может, клюнут на это, но в России вряд ли. У нас на эти грабли еще не наступал только «Краснодар» — из тех, кто может себе позволить его зарплату и абсолютно бесполезного игрока. Но я надеюсь, что у нас не найдется таких сумасшедших людей. Что касается «Сочи», то они вроде только 1,5 миллиона евро дают. Но зачем ему идти на понижение, если он ничего не делая, пожирая пиццу во Флоренции получает 3,5?

Думаю, он вряд ли уйдет из «Фиорентины» — досидит до конца контракта и все. Его просто никто не возьмет с такой зарплатой. Он же абсолютно бесполезный футболист с огромным контрактом. За его трансфер точно никто платить не будет. Если его и отпустят, то только бесплатно избавятся и все. А так, карьера Кокорина закончилась еще после удара стулом по голове в кафе. Сейчас это просто смертельные судороги.

На мой взгляд, сейчас он игрок уровня «Крыльев Советов», «Химок» или тульского «Арсенала» — и то с натяжкой. Но такие клубы вряд ли смогут позволить себе его зарплату. Так что ждем продолжения этого комедийного сериала и посмотрим, кто же возьмет себе в команду ходячего мешка с цементом.

Ранее о перспективах Кокорина в «Фиорентине» высказался главный тренер команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:50
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ КОКОРИН И МАМАЕВ БУДУТ ИГРАТЬ В КЛУБАХ УРОВНЯ ФК «УФА» он в 19 году говорил.
karnager
karnager
вчера в 19:23
Червиченко унизил Арсенал, Химки и Крылья, когда сказал это. Кокорин - игрок уровня ФНЛ
YVG
YVG
вчера в 19:18, ред.
Бывший игрок спартака, за который он так не хотел играть.
112910415
112910415
вчера в 19:02
зря он так, обидно даже !
Александр в любой команде будет уместен, реально в любой !
главное, чтоб со скамейки не выпускали
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:04
Сочи лучше чем Спартак.
beefs
beefs
вчера в 16:40
его уровень - Тамбов...
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:28
Сашка в футбол завязал играть,когда перешел в зенит!
Народные МИЛЛИОНЫ его сильно испортили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:20
Не стоит обижать клубы этим человеком
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:16
Кокорин сбитый лётчик, точка
drug01
drug01
вчера в 16:09
Вот так уровень????
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:05
....Так что ждем продолжения этого комедийного сериала....

Для посторонних наблюдателей это действительно комедийный сериал, но для "фиалок" это трагедия, трагедия, за которую заплатили 5 млн евро, трагедия за которой, по всей видимости, придётся наблюдать до окончания контракта, выплачивая зарплату только за то, что Кокорин числится в составе "Фиорентины", не очень-то верится в то, что он изъявит желание играть, так и будет "болеть" во время официальных матчей, играя иногда в товарищеских с командами низших лиг, особо не утруждаясь, не напрягаясь...
pomor45
pomor45
вчера в 16:00
Кокорин, наконец-то, расстался с казалось бы вечным званием подающего надежды таланта. Развенчание произошло так прозаично, буднично.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:59
После всех передряг судьбы думаю его предел ФНЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:56
Ни "Крыльям", ни "Химкам" он даже за маленькую зарплату не нужен. Пусть выкидыш системы российского футбола бьет баклуши или пожирает пиццу в солнечной Италии, нанося ущерб и без того находящемуся ниже плинтуса престижу ногомячу доморощенного производства. А по окончании контракта пойдет упрашивать руководство "Сочи", чтобы приняли обратно.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:52
Действительно... Он давно не подходит им.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:48
зачем так обижать крылья и химки?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
ИГРА ЗАКОНЧЕНА !!! GAME OVER !!!)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:44
Не нужен он самарцам.
Futurista
Futurista
вчера в 15:41
Червиченко эксперт уровня "бабка на скамейке у подьезда"...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Он игрок в покер.
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