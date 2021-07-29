Непомнящий — о Карпине и Дзюбе: «Мужчины решают свои проблемы»

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вчера, 21:44

Бывший тренер «Томи» убеждён, что новый главный тренер национальной команды не откажется от вызова в сборную нападающего «Зенита» , несмотря на давний конфликт между ними.

Карпин и Дзюба — два профессионала, мужчины. Не думаю, что их давний конфликт как-то повлияет на сборную. Абсолютно нет — держать обиды они не станут. Как это обычно бывает в жизни — кто-то что-то сказал, ляпнул где-то, а потом время проходит, мужчины встречаются, решают свои проблемы.

Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.