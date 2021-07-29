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Непомнящий — о Карпине и Дзюбе: «Мужчины решают свои проблемы»

вчера, 21:44

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий убеждён, что новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин не откажется от вызова в сборную нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, несмотря на давний конфликт между ними.

Карпин и Дзюба — два профессионала, мужчины. Не думаю, что их давний конфликт как-то повлияет на сборную. Абсолютно нет — держать обиды они не станут. Как это обычно бывает в жизни — кто-то что-то сказал, ляпнул где-то, а потом время проходит, мужчины встречаются, решают свои проблемы.

Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.

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Все комментарии
radone
radone
сегодня в 17:15
Дзюба не попадёт в сборную не потому что у них с Карпиным были когда-то плохие взаимоотношения, а потому что он с 2018 года уже давно не топ уровень, наглядный пример - его игра на Евро.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
да нет никакой проблемы
тренер командует, игроки подчиняются
кого-то выпускают на поле, но не каждого ...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:32
Короче,Карпин скорее всего Бревне не дасть играть очень скоро,но высшие власти страны каким то непонятным нам оброзом выбрали бревно в свои ряды и поэтому сами депутаты ДУМЫ открыто сказали об этом,что его ждут депутатом в ДУМЫ,поэтому думаю Карпина скоро уволят из сборной,так как Карпин не лицемер и не станет рабом Родниной,Валуева итд.

Дзюба обычный середняк но рекламируют его всюду,как Бузовой,которая продала душу сатане ради пиара и поэтому сатанисты поддерживают эту бревняшку как и бревно.
протон1
протон1
сегодня в 01:08
Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий надеется на то, что Курбан Бердыев станет новым главным тренером сборной России по футболу.
больше хотел что бы возглавил кбб. но вышло иначе.
старина
старина ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:40
))))))))))))))))Это шедеврально!!!!!!!!!!
протон1
протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:05
на карпина так похож. я вначале подумал это карпин
протон1
протон1
вчера в 23:03
Изменить менталитет - это самое сложное, это то что удалось Хиддингу в свое время. А Валера не смог это сделать ни в Спартаке, нив Ростове.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:59
Валера уже намекнул, почему Дзюбы не будет в сборной. Просто на момент игр в сборной, Артём будет опять не в той форме, чтобы помочь сборной команде. Вот и всё и не придерёшься и ничего личного!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:57
Зачем вообще подымать эту тему, зачем "ворошить" прошлое, если разговор о мужчинах, мужчины не имеют отношения к таким темам, которую "поднял" Непомнящий, тема на уровне сплетен...
В.Карпину и так проблем достаточно, в игровом плане, чтобы думать ещё о том, что, когда-то произошло.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:57
Очень хочется верить, что Карпин укажет истинное место Дзюбы…
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:56
Обида уже близко)...
makkie
makkie ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:55
Это ПЯТЬ! ))))
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
Вираж уже во всю Дзюбу посылает с трибун!
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:54
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:53
Карпин готовится встречать Дзюбу в сборной:
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:50
Обида на фанатов Зенита еще впереди...ждем)...
makkie
makkie
вчера в 22:49
Дзюба скорее обиженка - на всех обижается: на Быстрова, на Карпина, на Эмери, на фанатов Спартака... бедный и несчастный, все его притесняют и завидуют.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:47
Валера не Ссаламыч. У него совсем другое видение игры, не совместимое с игрой Дцупы. Так ,как наши, уже никто больше не играет.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:45
Правильно)...нет Дзюбы в сборной - нет проблемы...
particular
particular
вчера в 22:44
Зачем решать проблемы, когда можно вообще обойтись без них...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:44
Сомневаюсь, что дзюба мужчина.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:15
Не думаю, что личные отношения между Карпиным и Дзюбой могут как-то сказаться на включении Артёма в состав Сборной. Если Валерий Георгиевич и откажется от услуг Артёма, то это будет по причине своего видения рисунка игры команды с другими действующими лицами, и тогда состав может быть изменён, как минимум на половину. А вот на кого будет сделана ставка и какую тактику изберёт Главный тренер в своём дебютном матче узнаем, максимум через месяц, а может даже раньше, когда объявит расширенный список кандидатов для подготовки к ответственному матчу с главным конкурентом на выход из группы. Будет в него включён Дзюба, не будет, в любом случае будем поддерживать наших. Болейте за своих, а не за чужих!
протон1
протон1
вчера в 22:13
Мне кажется связка Тюкавин-Захарян, может стать перспективной, помимо этого рассвет Соболева, боюсь о Дзюбе мы можем даже подзабыть))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:13
Ростов согласовал трансфер капитана Брондбю за 2 евроляма
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:09
Конечно договорятся)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:57
Если Дзюба будет хорошо играть, то Карпин по любому возьмёт его в сборную России. Но капитаном он уже не будет
Проблема в том что у Дзюбы уже начинается возрастной спад в игре. Это было видно на чемпионате европы
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:51
Конфликт у Артёмки. Валере думаю фиолетово на обиженного
beefs
beefs
вчера в 21:46
да чего вы все так переживаете о Дзюбе, по мне так сборная немного потеряет без Дзюбы..
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