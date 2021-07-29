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Непомнящий: «Карпин — лучший вариант для сборной России на данный момент»

вчера, 14:24

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность наставника сборной России.

Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент.

Весь тренерский штаб очень крепкий — и Писарев, и Онопко, и Карпин прошли серьезную школу «Спартака», они все достаточно успешно поиграли в Испании. А сейчас обладают достаточным опытом — Писарев качественно поработал с молодежкой, Онопко долгое время был в ЦСКА, поэтому выбор помощников-селекционеров абсолютно логичен.

Что касается совмещения, то я думаю, что это не проблема для сборной. Это больше проблема для «Ростова». Меня больше этот момент смущает. Получается так, что они штабом переходят в сборную — техническую работу на сборе будет проводить именно тренерский штаб «Ростова». Так что я думаю, что это больше повлияет на «Ростов», чем на сборную России.

Ранее сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
вчера в 21:09
Хорошо, Карпин, штаб тоже, довольно таки приличный. Но вот это совмещение портит всю картину.
протон1
протон1
вчера в 20:15
Ну посмотрим, Валера вариант более чем спорный. Пусть доказывает что может.
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:53
"...Большинство болельщиков других Российских клубов об этом не задумываются судя по комментам на соккере."
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Если об этом не задумалось руководство Ростова и согласилось на то, что гл. тренер их команды и его тренерский штаб будут совмещать свою работу в клубе с работой в сборной, то почему я, болельщик ЦСКА, об этом должен думать?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:23, ред.
Я уже давно об этом пишу на соккере. Вот и Валерий Непомнящий со мной согласился
То что Карпин пригласил весь тренерский штаб в сборную России это большая проблема для Ростова
Когда 4 тренера Ростова уедут в сборную на 1-2 недели, то кто в это время будет тренировать команду Ростов?
Futurista
Futurista
вчера в 15:39
Карпин лучший вариант для сб. России...только не помню почему...
beefs
beefs
вчера в 15:30
Трудно сейчас оценить, но в октябре что то прояснится...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:29
Непомнящий: «Карпин — лучший вариант для сборной России на данный момент»

Да уж получше, чем кандидат№1, тренер-иностранец, Штефан Кунц, который с ОЛИМИЙСКОЙ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ занял третье место в групповом турнире, и сборная Германии осталась "за бортом" матчей плей-офф, сборная Германии, которую многие считали одним из фаворитов этого турнира.
Тренер-иностранец, который на клубном уровне в Германии тренировал только команды низших лиг....
Как же хорошо, что он отказался...

И теперь главный тренер сборной России, бывший игрок сборной России, тренер, которого уважают, Валерий Георгиевич Карпин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
ВЕЛИКИЕ СЛОВА , ВЕЛИКОГО ИГРОКА И ЧЕЛОВЕКА, -
И хочется чтобы эти слова были девизом нашей сборной России !!! Удачи Вам парни !!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Валеры - Верим!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:15
Карпину по существу один матч успешно провести.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:10
Посмотрим, на сколько этот вариант правильный. Времени осталось в обрез, экспериментировать просто нет возможности, надо сходу попадать в десятку. Карпину не позавидуешь, ему придется в любом случае рисковать . Будем надеяться , что штаб вызовет правильных игроков и сборная покажет более яркую игру , в отличии от ЧЕ.
Ждем. Осталось недолго.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 15:04
Надо было самого Валерия Кузьмича звать!
30 лет назад Камерун бегать заставил - и тут бы дед не подкачал! :))
Cat01
Cat01
вчера в 14:58
Только на данный момент...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:42, ред.
В чемпионате по каждому решению столько нюансов). Своя специфика.. Скунс хвостик поднял и боссам РФС показал, что показал). Так что решение Карпина взять сборную в столь непростое время, это наверно, как подвиг. А подвиги у нас ценить умеют). Ростов не пропадет. Дело Мутко живёт).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:41
Без сомнения. Да еще с чемпионата мира 2002 года еще основоположник сверхсекретной системы игры сборной:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:28
Лучший вариант хотя бы по той причине, что других то и не было. Все наши отказались , а немец зааратачился. А на безрыбье, как известно, и рак - рыба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:26
Лучьше бы иностранца взяли!
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