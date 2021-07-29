Непомнящий: «Карпин — лучший вариант для сборной России на данный момент»

Российский тренер прокомментировал назначение на должность наставника сборной России.

Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент.

Весь тренерский штаб очень крепкий — и Писарев, и Онопко, и Карпин прошли серьезную школу «Спартака», они все достаточно успешно поиграли в Испании. А сейчас обладают достаточным опытом — Писарев качественно поработал с молодежкой, Онопко долгое время был в ЦСКА , поэтому выбор помощников-селекционеров абсолютно логичен.

Что касается совмещения, то я думаю, что это не проблема для сборной. Это больше проблема для «Ростова». Меня больше этот момент смущает. Получается так, что они штабом переходят в сборную — техническую работу на сборе будет проводить именно тренерский штаб «Ростова». Так что я думаю, что это больше повлияет на «Ростов», чем на сборную России.