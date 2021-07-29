Широков: «Можно ввести ограничения на качество легионеров»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о лимите на легионеров.
Лимит нужно видоизменить — но не количественно, а по качеству легионеров. Можно ввести ограничения на качество легионеров — чтобы приезжали только хорошие легионеры, а некачественные отсекались. Вопрос — как их отсекать? Это дискуссионно.
В целом, фигурировало много вариантов, ни один из них пока не был реализован. Но на мой взгляд, есть вполне разумные. Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.
Ранее стало известно, что реформа РПЛ может затронуть лимит на легионеров.
Можно взять одного за сотку, и заплатить червонец лямов сверху.
А можно взять 10 человек по ляму, и ещё один за всех сверху.
И деньги эти пустить на развитие школ в небольших городах. Только поставить всё на жёсткий контроль, чтобы денежки не оседали в карманах чиновников.
При этом условии будет невыгодно трясти с пальм или пляжей игроков пачками, а паспортистам придётся заслуживать место в составе своей игрой...
Можно взять одного за сотку, и заплатить червонец лямов сверху.
А можно взять 10 человек по ляму, и ещё один за всех сверху.
И деньги эти пустить на развитие школ в небольших городах. Только поставить всё на жёсткий контроль, чтобы денежки не оседали в карманах чиновников.
При этом условии будет невыгодно трясти с пальм или пляжей игроков пачками, а паспортистам придётся заслуживать место в составе своей игрой...
Во-первых, руководство команды покупает легионера, и только тот, "Кто платит, тот и заказывает музыку"... Во-вторых, а кто будет определять и как, по каким критериям?! Очередная "лазейка" для не очень порядочных людей, наделённых полномочиями и возможностями, возможностями за определённую мзду, дать некачественному легионеру качественную оценку...
Посмотрите, что происходит с ВАРом, который должен быть во благо, и был бы, если бы не человеческий фактор... На глазах у миллионов телезрителей, у болельщиков на стадионе, судьи могут увидеть то, чего нету, и не увидеть то, что есть, что видят миллионы у своих экранов, но не видят судьи, которые обслуживают ВАР...
Вспомним 1/2 финала Евро 2020 Англия-Дания....!
И ещё, Р.Широков:
Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.
Только все и делают, что говорят, обсуждают..... "А воз и ныне там"...
Во-первых, руководство команды покупает легионера, и только тот, "Кто платит, тот и заказывает музыку"... Во-вторых, а кто будет определять и как, по каким критериям?! Очередная "лазейка" для не очень порядочных людей, наделённых полномочиями и возможностями, возможностями за определённую мзду, дать некачественному легионеру качественную оценку...
Посмотрите, что происходит с ВАРом, который должен быть во благо, и был бы, если бы не человеческий фактор... На глазах у миллионов телезрителей, у болельщиков на стадионе, судьи могут увидеть то, чего нету, и не увидеть то, что есть, что видят миллионы у своих экранов, но не видят судьи, которые обслуживают ВАР...
Вспомним 1/2 финала Евро 2020 Англия-Дания....!
И ещё, Р.Широков:
Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.
Только все и делают, что говорят, обсуждают..... "А воз и ныне там"...