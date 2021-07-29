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Широков: «Можно ввести ограничения на качество легионеров»

вчера, 13:21

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о лимите на легионеров.

Лимит нужно видоизменить — но не количественно, а по качеству легионеров. Можно ввести ограничения на качество легионеров — чтобы приезжали только хорошие легионеры, а некачественные отсекались. Вопрос — как их отсекать? Это дискуссионно.

В целом, фигурировало много вариантов, ни один из них пока не был реализован. Но на мой взгляд, есть вполне разумные. Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.

Ранее стало известно, что реформа РПЛ может затронуть лимит на легионеров.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:45
За качественных легионеров надо платить серьёзные деньги. А где их (деньги) взять большей половине клубов РПЛ?
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:57
А он не задумывался, поедут ли К НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ ? По-моему . от балды ляпнул.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 16:43
Широков не перестаёт "радовать" своей глупостью. Сам предложил хрень какую-то и сам же себе вопрос задал, на который у него ответа нет.
Лишь бы публично что ни будь ляпнуть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:16
Ещё можно ввести ограничения на их умственные способности!😜
beefs
beefs
вчера в 14:23
А в этом что то есть, только...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:15, ред.
"Можно Машку за ляжку. Можно козу на возу". Только одни разговоры. В чемпе есть функционеры, которые при желании и, как им выгодно пробьют любое решение.
Вот и сейчас подросла своя молодежь. Зачем им легион. Если хотят, кого-то купить, то всегда по бороде. Так что до лучших времён будут придерживать, такое положение. Оно выгодно. И вести бессмысленный разговор не вижу смысла.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 14:07
В этом есть рациональное зерно, но у нас все реализуется как всегда максимально погано.
112910415
112910415
вчера в 14:03
да, всё правильно.
ФИФА как раз готовит " Полный реестр хороших легионеров "!
поэтому особых проблем не будет )
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:55
Как отсекать? "пошел ты на х.. или можешь дома сидеть" =)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:45
...Можно ввести ограничения на качество легионеров — чтобы приезжали только хорошие легионеры, а некачественные отсекались...

Во-первых, руководство команды покупает легионера, и только тот, "Кто платит, тот и заказывает музыку"... Во-вторых, а кто будет определять и как, по каким критериям?! Очередная "лазейка" для не очень порядочных людей, наделённых полномочиями и возможностями, возможностями за определённую мзду, дать некачественному легионеру качественную оценку...

Посмотрите, что происходит с ВАРом, который должен быть во благо, и был бы, если бы не человеческий фактор... На глазах у миллионов телезрителей, у болельщиков на стадионе, судьи могут увидеть то, чего нету, и не увидеть то, что есть, что видят миллионы у своих экранов, но не видят судьи, которые обслуживают ВАР...
Вспомним 1/2 финала Евро 2020 Англия-Дания....!

И ещё, Р.Широков:
Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.

Только все и делают, что говорят, обсуждают..... "А воз и ныне там"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
На мой взгляд с дивана, нужно отменять лимит вообще, но за каждого лега платить своего рода налог сверх его стоимости. Допустим, процентов 10-15 от его трансферной стоимости.
Можно взять одного за сотку, и заплатить червонец лямов сверху.
А можно взять 10 человек по ляму, и ещё один за всех сверху.
И деньги эти пустить на развитие школ в небольших городах. Только поставить всё на жёсткий контроль, чтобы денежки не оседали в карманах чиновников.
При этом условии будет невыгодно трясти с пальм или пляжей игроков пачками, а паспортистам придётся заслуживать место в составе своей игрой...
puperr
puperr
вчера в 13:29
Широков будет лично каждого проверять на ринге. Выдержит бой - хороший легионер. Нет - значит плохой. Такую практику с арбитрами уже применял.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28, ред.
РФС - ГАРАНТИРУЕТ !!!))) ☝😜
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:24
Интересно как они будут определять качество
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