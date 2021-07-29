Широков: «Можно ввести ограничения на качество легионеров»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о лимите на легионеров.

Лимит нужно видоизменить — но не количественно, а по качеству легионеров. Можно ввести ограничения на качество легионеров — чтобы приезжали только хорошие легионеры, а некачественные отсекались. Вопрос — как их отсекать? Это дискуссионно.

В целом, фигурировало много вариантов, ни один из них пока не был реализован. Но на мой взгляд, есть вполне разумные. Нужно все обговорить, обдумать и принять наиболее правильное решение.