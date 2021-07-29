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Федотов: «Против „Кешли“ сыграем на максимуме, это не обсуждается»

вчера, 12:26
КешляЛоготип футбольный клуб Кешля (Баку)2 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги конференций против «Кешли». «Сочи» выиграл первую встречу со счётом 3:0.

Относимся к выезду серьезно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережем только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка.

Ранее стали известны имена арбитров, назначенных на матч «Кешля» — «Сочи».

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 14:43
Победы сочинцам!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 14:28
А когда они успели первый матч сыграть?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
Настраиваться всегда нужно очень серьёзно. Шапкозакидательское настроение никогда не идёт на пользу. Если Сочи крупно выиграл дома, почему бы тоже самое не сделать Кешле?
Конечно, задел по счёту есть, можно и поберечь лидеров от травм на синтетике. По любому 5 замен пока не отменяли. Так что почти полкоманды можно поменять, если вдруг не заладится.
Но лучше бы до нервотрёпки дело не доводить. Выйти и спокойно положить 1 очко в копилочку. Личную и российскую. Удачи и без травм!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:01, ред.
Сочи вышла в первый раз на такой уровень, нельзя посрамиться, заберите Кокорина, при условии, что он после каждом поражении будет накрывать поляну на 500 штук за раз, и дела пойдут, не пойдут, утопите его в Черно-синем море, аминь ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:33
Тем значительнее "успехи" российских клубов еврокубках, тем больше разговоров о завышенных зарплатах футболистов, играющих в РПЛ. Так что дерзайте, очки уже на этапе отбора идут в урезанном виде в командный зачет клубов России, а то за последние два года уже начиналось складываться определенное мнение, что российская РПЛ - лига сугубо любительская, где какие то добрые дяди платят за прогулки по футбольным полям со стильной прической.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:07
Всегда так на игру надо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:07
Ждем очередные 3-0
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:37, ред.
А как иначе то. С НН уже обделались. Так что вперед
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:36
При результате 3:0, можно и не на максимуме, главное не расслабляться...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:31
Удачи, Сочи!
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