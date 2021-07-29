Федотов: «Против „Кешли“ сыграем на максимуме, это не обсуждается»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги конференций против «Кешли». «Сочи» выиграл первую встречу со счётом 3:0.
Относимся к выезду серьезно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережем только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка.
Ранее стали известны имена арбитров, назначенных на матч «Кешля» — «Сочи».
Конечно, задел по счёту есть, можно и поберечь лидеров от травм на синтетике. По любому 5 замен пока не отменяли. Так что почти полкоманды можно поменять, если вдруг не заладится.
Но лучше бы до нервотрёпки дело не доводить. Выйти и спокойно положить 1 очко в копилочку. Личную и российскую. Удачи и без травм!
Конечно, задел по счёту есть, можно и поберечь лидеров от травм на синтетике. По любому 5 замен пока не отменяли. Так что почти полкоманды можно поменять, если вдруг не заладится.
Но лучше бы до нервотрёпки дело не доводить. Выйти и спокойно положить 1 очко в копилочку. Личную и российскую. Удачи и без травм!