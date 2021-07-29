Федотов: «Против „Кешли“ сыграем на максимуме, это не обсуждается»

Главный тренер «Сочи» поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги конференций против «Кешли». «Сочи» выиграл первую встречу со счётом 3:0.

Относимся к выезду серьезно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережем только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка.