Шварц: «Атака „Уфы“ была показательна в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».

По схеме игры «Уфа» не изменилась, 2 латераля, 3 центральных защитника. Оборона компактная, и её сложно проломить. Атака «Уфы» была показательна в матче с ЦСКА : фланговые навесы, прострелы, насыщенная атака из 5 игроков. Нужно не дать делать прострелы с флангов и навесы.

Мы проанализировали игру с «Ростовом». Идеальной игры не бывает. Есть отрезки, которые можно было бы сделать лучше, но игра была достойная. По первому тайму скажу, что мы хорошо оборонялись, во втором тайме хорошо шли контратаки.