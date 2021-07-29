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Шварц: «Атака „Уфы“ была показательна в матче с ЦСКА»

вчера, 13:52
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 17:30 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».

По схеме игры «Уфа» не изменилась, 2 латераля, 3 центральных защитника. Оборона компактная, и её сложно проломить. Атака «Уфы» была показательна в матче с ЦСКА: фланговые навесы, прострелы, насыщенная атака из 5 игроков. Нужно не дать делать прострелы с флангов и навесы.

Мы проанализировали игру с «Ростовом». Идеальной игры не бывает. Есть отрезки, которые можно было бы сделать лучше, но игра была достойная. По первому тайму скажу, что мы хорошо оборонялись, во втором тайме хорошо шли контратаки.

Ранее стало известно, сколько болельщиков пустят на матч «Уфа» — «Динамо».

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протон1
протон1
вчера в 19:55
Мне кажеться что Сандро стал мудрить что то.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:45
На оборону Уфы нашелся свой Заболотный....
mat73
mat73
вчера в 17:08, ред.
Уфа 2:0 победит
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:23
Уфа - это та команда, которая способна тормознуть Динамо. Играя вторым номером от обороны, они любят такие команды, которые играют в атаку
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:51
Ростов и Уфа играют совсем по разным схемам, если южане делают акцент на атаку при построении четыре-три -три, то Уфа больше действует от обороны с тремя центральными защитниками пять-один-три-один, предпочитая контратаковать из глубины. И как раз в прошлом году Динамо теряло больше очки с командами, играющими по второму варианту, когда игроки группы атаки не всегда успевали приходить на помощь своей защите, которая в свою очередь, мягко говоря частенько проваливалась. В этом году селекция москвичей сделала акцент на качественную оборону, которая в первом туре показала свое качество, но это лишь был один эпизод, в предстоящую субботу проверим, как немецкий тренер будет вскрывать оборону хозяев, где кроме пяти защитников в воротах будет играть один из лучших голкиперов РПЛ. Удачи Динамикам и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:14
По подбору игроков Динамо сильнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
Каждый хорош по своему...
Cat01
Cat01
вчера в 13:54
Но результат не тот
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