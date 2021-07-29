Шварц: «Атака „Уфы“ была показательна в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».
По схеме игры «Уфа» не изменилась, 2 латераля, 3 центральных защитника. Оборона компактная, и её сложно проломить. Атака «Уфы» была показательна в матче с ЦСКА: фланговые навесы, прострелы, насыщенная атака из 5 игроков. Нужно не дать делать прострелы с флангов и навесы.
Мы проанализировали игру с «Ростовом». Идеальной игры не бывает. Есть отрезки, которые можно было бы сделать лучше, но игра была достойная. По первому тайму скажу, что мы хорошо оборонялись, во втором тайме хорошо шли контратаки.
Ранее стало известно, сколько болельщиков пустят на матч «Уфа» — «Динамо».