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Кержаков прокомментировал успешный старт «Нижнего Новгорода» в РПЛ

17 сентября 2021, 10:12

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мыслями об успешном старте своей команды в РПЛ сезона-2021/2022.

Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец – родом из Дзержинска. Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» – не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.

Я мечтал возглавить клуб Премьер-Лиги. Но понимал, какая это ответственность. Успешный старт – это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будем правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.

Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 сентября в 20:10
Для Александра такой вариант (большого скачка) - конец тренерской карьеры.
pomor45
pomor45
17 сентября в 20:07
Успех НН - функция деградации РПЛ в сторону ФНЛ.
Vladimir808
Vladimir808 ответ berda2003 (раскрыть)
17 сентября в 16:53
    протон
    протон
    17 сентября в 16:52
    Хочу поздравить Сашку с лучшим стартом новичка и пожелать удачи.
    Держись Керж, эти победы с дикой долей фарта, желаю закрепиться в вышке по итогам, для тебя это будет успех!!!
    Vladimir808
    Vladimir808
    17 сентября в 16:50
    Успехов Саше в Нижнем!!!
    Хороший тренер получится, удачи!!!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    17 сентября в 15:50
    Не плохо конечно, но не верится что в РПЛ появился клуб который будет бороться за еврокубки. В конце сезона скорее всего будут ближе к зоне вылета, а этот задел возможно позволит не вылететь.
    zsb1961
    zsb1961
    17 сентября в 15:18
    Успехов Саше и НН!
    альсато
    альсато
    17 сентября в 13:32
    для молодого тренера!...старт-не комментируют, а ВСЕ выводы делают после ФИНИША!))))
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    17 сентября в 13:22
    Молодец, Александр. Проводится отличная работа, грамотные решения и что самое главное, у команды есть характер и сила воли. Все это конечно же заслуга главного тренера. Надеемся, что вырастит в тренера европейского уровня и возглавит Зенит после Семака
    dok66
    dok66
    17 сентября в 12:25
    Честно , не ожидал , что Кержаков в Нижнем сможет . Его харизма и желание дают результат . Это очень хорошо . Удачи ему !
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    17 сентября в 12:09
    Всегда хорошо не будет
    berda2003
    berda2003
    17 сентября в 12:02
    всё пройдёт - не спеши, ещё вернётесь в фнл...
    Caniggia
    Caniggia
    17 сентября в 11:48
    Да уж, от Кержа такого мало кто мог ожидать! Удачи команде и тренеру!
    ДСА
    ДСА
    17 сентября в 11:38
    Сейчас все к ним начнут подходить серьезно и результаты пойдут вниз.
    1bear
    1bear
    17 сентября в 11:33
    Саша Кержеков приятно удивляет - иак держать!!!
    particular
    particular
    17 сентября в 11:25
    Начинающему сложно удержаться на плаву... Но надо!
    Пока Барса мельтешит с шагами вперёд и назад вокруг Кумана, нижегородцы доверили Кержу и он пока тащит...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    17 сентября в 11:21
    Кержаков как и человек, футболист и тренер многим импонирует. Спокойный, адекватный. Достойно вел себя на поле и за его пределами.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 сентября в 11:15
    Газпром - мечты сбываются !
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    17 сентября в 11:03
    Кержаков был одним из лучших футболистов своего поколения. Теперь становится замечательным тренером. Если не прекратит развиваться - имеет все шансы стать лучшим. Что подкупает в Александре - это искренняя страсть, что на поле, что за его пределами.
    stanichnik
    stanichnik
    17 сентября в 10:56
    Не успели стихнуть страсти вокруг включения фк Нижний Новгород в число участников чемпионата РПЛ не по спортивному принципу, как в прессе снова появилась нездоровая информация во круг этой команды из-за отсутствия надёжного спонсора и нехватки денег в её бюджете на предстоящий сезон. И тем не менее, игроки и её молодой тренер не обращая внимание на существующие трудности сумели достойно стартовать пройдя первую четверть пути на чистом шестом месте с положительной разницей забитых и пропущенных мячей. Нельзя не отметить работу Главного тренера команды, который не имея в своём составе звёздных футболистов, сумел добиться такого результата. Бытует мнение, что хороший футболист не всегда способен стать хорошим тренером, но Кержаков похоже своей работой в Нижнем пока опровергает это суждение. Хочется верить, что и дальше нижегородцы будут успешно набирать очки и не превратятся в команду-лифт, а вместе с командой будет прогрессировать и её тренер.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 сентября в 10:53
    Кержаков молодчик!
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 сентября в 10:44
    Мог бы ответить короче :» просто рпл- дно»
    kts99
    kts99
    17 сентября в 10:30
    Ай да Керж ай да сукин сын )))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 сентября в 10:30
    Побеждали пока соперников играя четко вторым номером, а с "Арсеналом" в следующей игре такое вряд ли прокатит. Но Александр по любому молодец, пусть и игра не высший сорт, зато рациональный набор очков присутствует. Не исключаю, что уже существует план на тренерскую рокировку, Семака в сборную, Александра в "Зенит".
    Cat01
    Cat01
    17 сентября в 10:17
    Хороший старт держать!!!!
    Gahi
    Gahi
    17 сентября в 10:17
    Хороший старт который многих удивил, также нужно продолжать и дальше. Удачи
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 сентября в 10:15
    Нижний конечно удивляет
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