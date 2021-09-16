ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Николич отреагировал на критику главного тренера «Марселя»

16 сентября 2021, 23:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал слова наставника «Марселя» Хорхе Сампаоли о том, что французский клуб владел подавляющим преимуществом в матче против «железнодорожников».

Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера «Марселя». Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду. Да, на последних минутах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доиграли матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии13
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 10:26
придавили крепко ... но результат главнее
ОПС
ОПС
17 сентября в 07:50
Молодцы, ничего не скажешь.
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 07:39
Критиковать соперника можно только если ты победил.
Gahi
Gahi
17 сентября в 06:15
Исходя из ситуации на поле, ничейный результат сам за себя говорит кто приуспел в этом матче. Удачи Локомотиву в следующих играх.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 05:50
Да Марсель играл с запасом и всегда мог прибавить
Байкал-38
Байкал-38
17 сентября в 05:48
Для начала давайте посмотрим стартовые составы команд.
Цена (млн. €): 50.5 - 156.7 Марсель в три раза дороже! Конечно фаворитами считались они. Марсель атакующая команда и любит играть на встречных курсах, отсюда и тактика Николича. Марсель много владел мячом, поддавливал, бил по воротам, даже иногда в створ, подавал много угловых, но по сути ни одного 100% момента не было. Та, что тактика Николича сработала полностью. Пенальти и удаления это уже ошибка Тикнизяна, Мурило скорее всего выбил бы мяч.
По игре Локо много говорить не буду. Не понравилось, что много ошибок в передачах, понравилось, что боролись до конца, а Магкеев был так вообще лучшим в обеих командах.
По ходу встречи ничья это большое достижение, но надо сыгрываться с новичками быстрее, дальше будет жарче.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 03:19
Локо играл по возможности.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 03:15
И мне кажется, что таким образом он хочет поддержать свою команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября в 00:20
Счет на табло и домысливать , как было бы, если бы , да кабы не имеет смысла . По большому счету Марсель переигрывал хозяев и то что матч закончился вничью - это большая удача для Локо. На выезде будет еще сложнее.
Пока игра наших клубов оптимизма особого не вызывает. Но время есть до следующего тура . Может удача к нам и повернется лицом к нам , не к "лесу". Сегодня повезло, но играли то дома , хотелось бы видеть более активную игру.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
16 сентября в 23:50
Марсель давил конечно больше чем Локо.
протон
протон
16 сентября в 23:48, ред.
Красиво ответил, дипломатично, но жёстко. Николич красава. Сколько молодых воспитанников уже активировал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100