Николич отреагировал на критику главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал слова наставника «Марселя» о том, что французский клуб владел подавляющим преимуществом в матче против «железнодорожников».

Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера «Марселя». Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду. Да, на последних минутах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доиграли матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим.