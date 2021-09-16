Николич отреагировал на критику главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал слова наставника «Марселя» Хорхе Сампаоли о том, что французский клуб владел подавляющим преимуществом в матче против «железнодорожников».
Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера «Марселя». Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду. Да, на последних минутах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доиграли матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим.
Пока игра наших клубов оптимизма особого не вызывает. Но время есть до следующего тура . Может удача к нам и повернется лицом к нам , не к "лесу". Сегодня повезло, но играли то дома , хотелось бы видеть более активную игру.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
Пока игра наших клубов оптимизма особого не вызывает. Но время есть до следующего тура . Может удача к нам и повернется лицом к нам , не к "лесу". Сегодня повезло, но играли то дома , хотелось бы видеть более активную игру.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.