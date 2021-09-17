Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

При таком раскладе результат оказался очень благоприятным для «Локомотива». Потому что и по качеству, и по содержанию преимущество было полностью у «Марселя». Контроль мяча и инициатива принадлежали им. Единственное, что можно отнести к запоминающимся моментам в игре «Локомотива» — удар Смолова в штангу и гол Анджорина. Так что эта ничья — просто счастливая случайность для «Локомотива». Невозможное бывает возможным.

Проблемой «Локомотива» сегодня была контригра. Безусловно, надо отдать должное игрокам и тренерам, которые боролись до конца. То, что на последних минутах удалось уйти от поражения — это заслуга игроков, которые не остановились, и тренера, который смог использовать единственный шанс. Но тактика, конечно, требует корректив.