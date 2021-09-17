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Бышовец: «Эта ничья — просто счастливая случайность для „Локомотива“»

17 сентября 2021, 00:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

При таком раскладе результат оказался очень благоприятным для «Локомотива». Потому что и по качеству, и по содержанию преимущество было полностью у «Марселя». Контроль мяча и инициатива принадлежали им. Единственное, что можно отнести к запоминающимся моментам в игре «Локомотива» — удар Смолова в штангу и гол Анджорина. Так что эта ничья — просто счастливая случайность для «Локомотива». Невозможное бывает возможным.

Проблемой «Локомотива» сегодня была контригра. Безусловно, надо отдать должное игрокам и тренерам, которые боролись до конца. То, что на последних минутах удалось уйти от поражения — это заслуга игроков, которые не остановились, и тренера, который смог использовать единственный шанс. Но тактика, конечно, требует корректив.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 10:35
счастливая случайность в награду за терпение
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:15
Просто не бывает просто! Ну похвали "Зенит" за "лучшую его игру в ЛЧ"!!!
SHMEL
SHMEL
17 сентября в 08:04
Соглашусь с Бышовцом, У локо больше фарта, чем осмысленности в этом голе приведшем к ничьей, но тем не менее очко добыто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 07:52
Марсель тоже случайно забил!
Gahi
Gahi
17 сентября в 07:51
Кто-то так хотел пустить под откос Локомотив но из этого ничего не получилось, хороший машинист оказался, даже один вагон умудрились отцепить во втором тайме, но он смог вывести состав на нейтральный вокзал который отнял очко у команды Марсель. Молодцы
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 06:55
Французы упустили победу
ОПС
ОПС
17 сентября в 06:41
Ну, и хорошо.
Mangur
Mangur
17 сентября в 06:37
Отскочил Локо.Случайно.Ну хоть первый российский гол забил.
Василий 50
Василий 50
17 сентября в 05:46
А вот это правда.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 сентября в 05:22
Согласен. Локомотиву повезло
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 04:30
Как всегда Бышовец прав.
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 03:15
Верю, не верю в сказку поверю !!!)
1bear
1bear
17 сентября в 02:34
...да,повезло Локо,но ничья- есть одно очко в копилку...
swed27
swed27
17 сентября в 02:28
Трудно не согласиться
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 01:03
Ну да, да.
sv_1969
sv_1969
17 сентября в 00:18
Это и без него все понимают
протон
протон
17 сентября в 00:06
тут не поспоришь с Бышовцем
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