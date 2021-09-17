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Смородская — о командах РПЛ в еврокубках: «Стыдно только за „Спартак“»

17 сентября 2021, 00:21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступления российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

Не скажу, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника как «Челси». Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко — всё подходит. «Локомотив» укреплялся ковровыми закупками футболистов, но пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы «Локомотив» поборолся и зацепился за второе место в группе.

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Все комментарии
второй
второй ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
17 сентября в 18:10, ред.
а ты не статистику смотри,а игру!!!!А то всё мы в проценты переводим!!!Да кстати, к Локу отношусь, как к любой команде РФ,а Спартак просто не люблю,но правда важнее!!
kasyak7
kasyak7
17 сентября в 17:58
Судя по результатам Спартака и по игре,на стадион должны пускать бесплатно.В 57 платить за такое уныние
Багров-брат
Багров-брат ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
17 сентября в 17:44
Ну, так то по циферкам всё правильно разложил...)))
makkie
makkie
17 сентября в 11:16
Очень интересно мнение безработной сотрудницы цска и Локо по игре Спартака (нет)
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ второй (раскрыть)
17 сентября в 11:08
Зенит играл с 4 местом в клубном рейтинге, из чемпионата номер 1, борющимся в данный момент за первое место в чемпионате. Проигрыш нормальный результат.
Локомотив играл с 49 местом, из чемпионата номер 5, занимающим в данный момент четвертое место в чемпионате. Ничья нормальный результат.
А спартак с 111 местом, из чемпионата номер 28, идущим в данный момент на шестнадцатом месте в чемпионате. Проиграть дома это позорный результат.
cska1948
cska1948
17 сентября в 10:20
Это за результат Локо не стыдно! А что касается качества игры, то Локо смотрелся на поле ХУЖЕ СпаМа!
Futurista
Futurista ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
17 сентября в 10:11
Следующий матч Спартака против ЦСКА...посмотрим кому хуже будет)...
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:11
... за "Спартак" и Смородскую с "Зенитом"...
второй
второй
17 сентября в 08:54
а по мне так, хуже чем Локо никто не сыграл !Если ей стыдно за Спартак,то после игры Локо должна повеситься!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
17 сентября в 08:23
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    17 сентября в 08:19, ред.
    А мне за Смородскую стыдно! Зарема, фас!
    P.S. Не всегда итоговый результат отражает происходящее на поле!
    Boricku
    Boricku
    17 сентября в 08:06, ред.
    сбер никакой клуб не спонсирует. Вот возьмёт Спартак, накупит игроков топ уровня и будем газпромовских рвать !
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    17 сентября в 07:55
    На месте спартака на следующий матч вообще не нужно выходить, будет только хуже...
    Legend 6
    Legend 6
    17 сентября в 07:36
      dеigandre
      dеigandre
      17 сентября в 07:36
      Это было и до матчей в еврокубках.
      За Спартак просто всегда стыдно
      shlomo
      shlomo
      17 сентября в 07:33
      Толковой игры нет, но удача была на нашей стороне...
      vadik_7070
      vadik_7070 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      17 сентября в 07:09
      А в где первый играет в каких Евро кубках. не нашлось места коням.
      vadik_7070
      vadik_7070 ответ Zak11 (раскрыть)
      17 сентября в 07:07
        Zak11
        Zak11
        17 сентября в 06:50
        Локомотив играл достойно. Ну ну. Даже Бышовец сказал что просто сильно повезло с голом. О какой достойной игре может речь идти?
        Zak11
        Zak11
        17 сентября в 06:48
        Локомотив оборонялся всю игру. Согласен что за Спартак стыдно, потому что реализация сильно хромает. Должны были забивать не один гол.
        mat73
        mat73
        17 сентября в 06:32
        За РФПЛ РФС стыдно, за весь этот мандавошник!
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        17 сентября в 05:45
        Сгинь, ведьма, сгинь...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Loko57 (раскрыть)
        17 сентября в 05:37
        Журналист такой же как и Ольга.
        ОПС
        ОПС
        17 сентября в 05:36
        Да, согласен.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        17 сентября в 05:36
        Вот это даа! Даже бестыжей олечке стыдно стало за спартак.
        mihaluch
        mihaluch
        17 сентября в 05:32
        Стыдиться надо было в 96 году за Романцева.
        Mangur
        Mangur
        17 сентября в 03:46
        Стыдно за весь российский футбол
        swed27
        swed27
        17 сентября в 03:37
        Уровень еврокубков наши пока не тянут
        УЕСКА
        УЕСКА
        17 сентября в 01:54
        Спартак тоже достойно сыграл как и Локомотив. Просто Локомотиву повезло что удалось реализовать свой момент а Спартаку нет. В целом нормально сыграли все наши клубы. Пусть никто из них не победил но по игре к ним нет претензий. Если будут дальше также играть то непременно очки наберут. Победы придут. Удачи нашим клубам в еврокубках!
        Ironigor
        Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        17 сентября в 01:42
        Мужчина по опытнее будет, знает откуда нужно начинать !!!))) И Спартак пусть себе оставит !!!)))
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