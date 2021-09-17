Смородская — о командах РПЛ в еврокубках: «Стыдно только за „Спартак“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступления российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

Не скажу, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника как «Челси». Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко — всё подходит. «Локомотив» укреплялся ковровыми закупками футболистов, но пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы «Локомотив» поборолся и зацепился за второе место в группе.