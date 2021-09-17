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«Эта ночь запомнится навсегда». Анджорин — о ничьей с «Марселем»

17 сентября 2021, 08:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин в инстаграме прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы. Анджорин спас свою команду от поражения, отличившись голом на 89-й минуте.

Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели. Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны!

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 19:04
Так держать, в Европу потом поедешь если себя покажешь
112910415
112910415
17 сентября в 10:31
чудо случилось
dеigandre
dеigandre ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 сентября в 10:08, ред.
Меня поражает, что многие до сих пор живут в нулевых годах, когда мы и французские клубы были на одном уровне.
Марсель сильнее и дороже любого российского клуба.
Отскок-это 0:0 на Эмирейтс Арсенал-ЦСКА. А в матче, когда Марсель за весь матч создал полтора момента, и Локо создал один, отскоков не бывает.
Игра была ничейная. И только глупый фол и красная Тикнизяна немного поменяла расклад.

Не говорю не слово про автобус Локомотива- выходили добиваться результата с лучшей командой группы.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября в 09:20, ред.
Думаю что этот гол скоро забудется. Локо очко дома - это почти ничего, а если учесть что Марсель на порядок выглядел лучше, то можно сказать что это отскок. Клубам нашим в таблице коэффициентов - это как мертвому припарка. Если посмотреть сколько баллов потеряем весной мы и сколько соперники, то можно предположить что следующей осенью мы окажемся уже в конце двадцатки, а еще недавно казалось что это просто нереально.
Судя по составу групп и по игре наших клубов, рассчитывать на обилие очков в этом сезоне не приходится.
Всем здоровья.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
17 сентября в 09:16
я из-за тебя 100 рублей проиграл. Сидел бы в Челси дальше.
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:13
Ты даже Верховному Самоизолянту сегодня снился.
swed27
swed27
17 сентября в 09:04
Игра Локомотима была дествитешльно шикарной
shlomo2
shlomo2
17 сентября в 08:57
Это то случай, когда игры нет, а результат есть....
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 08:40
Не бог весть какое достижение: сыграть дома в ничью с Марселем.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 08:33
Проявили волю ушли от поражения.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 08:28
Молодцы паровозы! Проявили характер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 08:24
Да уж, знатно отскочили...
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