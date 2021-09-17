«Эта ночь запомнится навсегда». Анджорин — о ничьей с «Марселем»

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17 сентября 2021, 08:24

Полузащитник «Локомотива» в инстаграме прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы. Анджорин спас свою команду от поражения, отличившись голом на 89-й минуте.