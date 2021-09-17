«Эта ночь запомнится навсегда». Анджорин — о ничьей с «Марселем»

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин в инстаграме прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы. Анджорин спас свою команду от поражения, отличившись голом на 89-й минуте.
Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели. Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны!
Судя по составу групп и по игре наших клубов, рассчитывать на обилие очков в этом сезоне не приходится.
Всем здоровья.
Судя по составу групп и по игре наших клубов, рассчитывать на обилие очков в этом сезоне не приходится.
Всем здоровья.