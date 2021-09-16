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Наумов: «„Локомотив“ мог выиграть, не будь этого глупейшего удаления»

16 сентября 2021, 23:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ничейном результате в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Чувствовалось, что тренерский штаб детально изучил игру «Олимпика». Футболисты «Локомотива» играли очень целенаправленно и знали, что хотят. Несмотря на то, что «Марсель» давил в первом тайме, у «железнодорожников» тоже были моменты: та же штанга Смолова. Забей Фёдор в тот момент, всё могло случиться по-другому.

К сожалению, ошибка Тикнизяна безусловно сломала игру. Такие действия характерны молодости: он ведь молодой и неопытный защитник. Так бить по ногам сзади, находясь в своей штрафной и уже имея жёлтую карточку, категорически нельзя. Благо, что «Локомотив» не сдался: сработали замены, забили гол на волевых усилиях. Во втором тайме «Марсель» вышел, понимая, что в первом тайме им ничего не удалось. Гильерме стоял как гора. Он удивительный и спокойный вратарь. «Локомотив» мог выиграть, не будь этого глупейшего удаления. В нынешней ситуации можно быть довольным результатом.

Николичу нужно обратить внимание, что некоторые игроки выпали из игры. Едвай сыграл очень плохо, вообще не помню, чтобы крайние защитники делали столько ошибок. У Едвая что ни пас, то потеря — это создаёт дополнительное давление на команду. Бека-Бека сыграл неудачно. Его было видно первые 15 минут, а потом он просто испарился с поля. Сложно играть, когда футболисты так выпадают из игры. Зато Магкеев и Баринов — просто красавцы, здорово сыграли. Прекрасно выглядел Смолов: старался, боролся изо всех сил. Надо отдать ему должное, сейчас Федя переживает вторую молодость.

В целом я рад сегодняшнему результату. Группа очень ровная: все будут отбирать очки друг у друга, всем будет нелегко. «Спартаку» хуже, потому что он проиграл аутсайдеру, ему не у кого отбирать очки. В лучшем случае «Спартак» может побороться за третье место, обыграв «Легию» на выезде. А вот «Локомотив» — нет. Надеюсь, у «Локомотива» будет лучше получаться в еврокубках. «Железнодорожники» будут бороться за второе место.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 10:09
да, чуть не разгромили французов ! )
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:16
НЕ мог.Это был акт отчаяния после удаления и индивидуальные действия(и решение) игрока из другого футбольного мира,не успевшего скушать психологии капитулянта.
Чист
Чист
17 сентября в 08:19
какой выигрыш -удаление помогло сократить -а так может и проиграли бы -ведь начали играть по ностоящему после удаления - в обратке накидают - мама не горюй
p8n5aged4a58
p8n5aged4a58
17 сентября в 07:05
Из серии про бабушкин член
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 сентября в 06:47
Ничья справедливый результат.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 сентября в 05:48
Ну и насмешил.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 сентября в 01:13
Привет. В ЛЕ дальше идут только две команды, так что шансов практически нет.
zooveterinar
zooveterinar
17 сентября в 00:45
На три с минусом!!!
4RT
4RT
17 сентября в 00:26
Если бы ни этот тинейджер из Челси,вам бы и ничьей не видать 😁
STVA 1
STVA 1
17 сентября в 00:23
Это про Наумова

Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 сентября в 00:05
"Локомотив" на предельном давлении парового котла выцарапал ничью дома, две остальные команды тоже не подарок, причем видно, что "Марсель" выше классом. Учитывая профессионализм Николича и присутствие молодых зарубежных дарований "Локомотив" попадет в евровесну, но скорее всего с третьего места. Судьбу, силу м перспективы "Зенита" мы увидим в матче с "Мальме" - там только борьба за третье место. "Спартак" со своим хаосом - четвертое место, возможно с нулем в графе "очки".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 23:59
По игре никак. Может в этом случае счет был бы 2:2 а не 1:1, но все равно не выиграл бы.
drug01
drug01
16 сентября в 23:51
По игре не мог!
beefs
beefs
16 сентября в 23:46
Эх, опять если бы...
ОПС
ОПС
16 сентября в 23:40
Ничью сыграли и то хорошо.
протон
протон
16 сентября в 23:37
По радио матч смотрел?))) Ничья отличный результат по такой игре
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