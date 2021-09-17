Гендиректор «Спартака» рассказал о поисках спортивного директора для клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о поиске клубом нового спортивного директора. Этот пост является в «Спартаке» вакантным с августа, когда в отставку подал Дмитрий Попов.

Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно.

Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» – молодежка – академия и постараться обеспечить результат.