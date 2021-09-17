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Гендиректор «Спартака» рассказал о поисках спортивного директора для клуба

17 сентября 2021, 08:17

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о поиске клубом нового спортивного директора. Этот пост является в «Спартаке» вакантным с августа, когда в отставку подал Дмитрий Попов.

Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно.

Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» – молодежка – академия и постараться обеспечить результат.

Ранее в «Спартаке» подтвердили слухи о новом контракте для одного из ключевых игроков команды.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 19:05
Звонят, те узнают кто и кидают трубку.
Ни один вменяемый специалист не пойдёт работать в это шапито
Даже если придёт , долго ли он продержится в вашем террариуме?
makkie
makkie
17 сентября в 11:12
Ничего они не ищут - сидят, сложив руки и ждут отставки Витории. Под нынешнего тренера никто суетиться не будет, это и ежу понятно.
Подставили по-полной, вредители!
Boricku
Boricku
17 сентября в 10:32, ред.
надо не директора искать, а титульного спонсора, который придёт с деньгами, позволит покупать игроков топ уровня.
4RT
4RT
17 сентября в 10:06
На авито смотрели?
Gahi
Gahi
17 сентября в 09:15
Что мешало эту вертикаль изначально выстроить, и четко придерживаться общей стратегии в комплектовании главной команды, наигрывая перспективных молодых воспитанников академии и спортивных школ Спартака. Как только молодые достигают заветного контракта так почему-то перестают прогрессировать в своём мастерстве и превращаются в общую массу теряя при этом свою индивидуальность. По каким критериям будут отбирать спортивного директора для клуба и какие конкретные будут ему делегированы полномочия для навидения порядка в клубе. Один в поле не воин хотя и будет считать себя Спартаком, но если у этого спортивного директора не будет команды из профессиональных помощников на всех уровнях то все эти пожелания изменить что-то к лучшему останутся на бумаге. Хотелось бы что-бы в Спартаке быстрее навели порядок в своём клубе, где меньше говорили а больше работали и делали полезных дел для развития клуба. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:13
...и путь ваш во мраке...
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 08:59
Когда-то два человека руководили клубом Бесков и Старостин и был Спартак. теперь руководителей тьма не хватает только генерального директора по вбрасыванию мяча из аута а Спартака нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 08:50
Достали своими переменами
ДСА
ДСА
17 сентября в 08:35
Зарема - лучший кандидат. В помощь - Олю Смородскую.
stanichnik
stanichnik
17 сентября в 08:35
И достойных кандидатов на должность Главного тренера не мешало бы подыскать.
beefs
beefs
17 сентября в 08:24
А Зарема разве не справляется?...
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