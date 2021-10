Педри угодил в лазарет «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что полузащитник Педри угодил в лазарет. Хавбек получил травму левого бедра. Сроки возвращения будут оцениваться в ближайшие дни.

Также отмечается, что защитник начал тренироваться с командой, он восстановился после повреждения.

[MEDICAL UPDATE] ❗️



☑️ @JordiAlba has received the medical green light

❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR