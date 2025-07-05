Барко и «Фламенго» согласовали контракт

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сегодня, 13:12

Нападающий московского «Спартака» согласовал условия перехода в бразильский клуб «Фламенго».

По данным источника, в ближайшее время бразильцы отправят официальное предложение «красно-белым», которое составит 14 млн евро.

В прошедшем сезоне Барко сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

Как сообщалось ранее, сам футболист хочет перейти в команду из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.