Барко и «Фламенго» согласовали контракт

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Барко согласовал условия перехода в бразильский клуб «Фламенго».
По данным источника, в ближайшее время бразильцы отправят официальное предложение «красно-белым», которое составит 14 млн евро.
В прошедшем сезоне Барко сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.
Как сообщалось ранее, сам футболист хочет перейти в команду из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.
А, вообще, о компетентности Кахигао и всего селекционного отдела я лично отпишу только ПОСЛЕ закрытия трансферного окна.
Ну, может быть, если совсем будет "дело-труба" в игре команды, пораньше.
ПОКА занимаю выжидательную позицию... )
А, вообще, о компетентности Кахигао и всего селекционного отдела я лично отпишу только ПОСЛЕ закрытия трансферного окна.
Ну, может быть, если совсем будет "дело-труба" в игре команды, пораньше.
ПОКА занимаю выжидательную позицию... )
Удачи Барко, осенью зажег отлично, прогремели с Мэни на весь мир.
Спартак станет только сильнее, в этом я уверен, главное сохранить Медину и Денисова, которые скушали весь Зенит в осеннем матче
Удачи Барко, осенью зажег отлично, прогремели с Мэни на весь мир.
Спартак станет только сильнее, в этом я уверен, главное сохранить Медину и Денисова, которые скушали весь Зенит в осеннем матче