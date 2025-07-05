 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Барко и «Фламенго» согласовали контракт

сегодня, 13:12

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Барко согласовал условия перехода в бразильский клуб «Фламенго».

По данным источника, в ближайшее время бразильцы отправят официальное предложение «красно-белым», которое составит 14 млн евро.

В прошедшем сезоне Барко сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

Как сообщалось ранее, сам футболист хочет перейти в команду из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛесовой может перейти в «Пари НН»
Сегодня, 12:21
СлухиГоловин повлиял на трансфер Алвеса в ЦСКА
Сегодня, 09:24
СлухиБарко хочет перейти во «Фламенго»
Сегодня, 00:21
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи о возможном уходе Карраскаля
Вчера, 22:04
Беленов рассказал, почему не перешёл в «Спартак» в прошлом году
Вчера, 21:17
Слухи«Крылья» рассматривают трёх кандидатов на позицию центрального защитника
Вчера, 20:36
 
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:18
Ну, с учётом пришедших в Спартак игроков, как я понимаю, именно Заболотный заменит Барко на поле?
А, вообще, о компетентности Кахигао и всего селекционного отдела я лично отпишу только ПОСЛЕ закрытия трансферного окна.
Ну, может быть, если совсем будет "дело-труба" в игре команды, пораньше.
ПОКА занимаю выжидательную позицию... )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:29
Привет Толя...! А почему бы и нет. Ты видел как он весну провел , как будто это и не Барко на поле был. Если он загрустил и хочет уйти , то с него мало толку будет на поле...скатертью дорога , как у нас говорят...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:26
О чем он думал переходя в Спартак...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:15, ред.
Ведущий игрок Спартака это Мартинс, не иначе, Угальде и Марки
lotsman
lotsman
сегодня в 14:00
Как это Спартак отпустил одного из своих ведущих игроков? А кто его заменит? Заболотный?
Vilar
Vilar
сегодня в 13:53
Думаю, для Спартака радости мало, точнее потеря.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 13:43
Ну вот и всё... Приехали...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:42
Я писал что была инфа , что после продажи жерсона Фламенго придет за Барко , так как они хотели его уже приобрести!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:36, ред.
Ура, спасибо всевышнему, он увидел как мучался Барко и команда весной с ним. Уже тогда было понятно, что в РПЛ он не видит себя.
Удачи Барко, осенью зажег отлично, прогремели с Мэни на весь мир.
Спартак станет только сильнее, в этом я уверен, главное сохранить Медину и Денисова, которые скушали весь Зенит в осеннем матче
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:34
А Спартак его отпускает?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 