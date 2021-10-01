Холанд не поможет сборной Норвегии в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Главный тренер «Боруссии» Д сообщил, что нападающий получил травму.

Холанд пропустит ближайшую игру против «Аугсбурга». Он пробовал тренироваться, но боль все еще слишком сильна. Он останется в клубе, Эрлинг не поедет в сборную Норвегии.