Холанд не поможет сборной Норвегии в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Главный тренер «Боруссии» Д Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд получил травму.
Холанд пропустит ближайшую игру против «Аугсбурга». Он пробовал тренироваться, но боль все еще слишком сильна. Он останется в клубе, Эрлинг не поедет в сборную Норвегии.
А где он там с Черногорией и Турцией был??? И почему Великому Гибралтару в первом матче не забил???
А где он там с Черногорией и Турцией был??? И почему Великому Гибралтару в первом матче не забил???
Клоунада!
Клоунада!
Когда-то было много Лиг, которые были открыты, куда могли зайти многие из ОВ, но многие Лиги закрылись... В Лигах по приглашению...
Удачи Вам, и пусть Вас пригласят в Лигу, к примеру, в Лигу: "Коротко о главном"....
Для этого надо самую малость, быть интересным участникам Лиги, своими комментариями, безупречным поведением на ОВ, без оскорблений, провокаций и т.д....
Когда-то было много Лиг, которые были открыты, куда могли зайти многие из ОВ, но многие Лиги закрылись... В Лигах по приглашению...
Удачи Вам, и пусть Вас пригласят в Лигу, к примеру, в Лигу: "Коротко о главном"....
Для этого надо самую малость, быть интересным участникам Лиги, своими комментариями, безупречным поведением на ОВ, без оскорблений, провокаций и т.д....