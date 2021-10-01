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Холанд не поможет сборной Норвегии в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

01 октября 2021, 13:54

Главный тренер «Боруссии» Д Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд получил травму.

Холанд пропустит ближайшую игру против «Аугсбурга». Он пробовал тренироваться, но боль все еще слишком сильна. Он останется в клубе, Эрлинг не поедет в сборную Норвегии.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID ответ УЕСКА (раскрыть)
01 октября в 19:43
Ну да, ну да. Он же Великим сборным Латвии и Гибралтару забил. Латышам аж с пенальти вкатил. И как исключение гол Голландии.
А где он там с Черногорией и Турцией был??? И почему Великому Гибралтару в первом матче не забил???
88_DEIVID
88_DEIVID ответ УЕСКА (раскрыть)
01 октября в 19:25
Кому? Может хотя бы Турции?
УЕСКА
УЕСКА ответ 88_DEIVID (раскрыть)
01 октября в 18:28
Никакой? В последних 3 играх за сборную Холанд забил 5 мячей.
88_DEIVID
88_DEIVID
01 октября в 15:32
Это даже близко не потеря. Он никакой в сборной Норвегии, как и вся Норвегия.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Q-J-G (раскрыть)
01 октября в 14:59
Понятно. Спасибо, что разъяснили.
Байкал-38
Байкал-38
01 октября в 14:38, ред.
Зачем вообще сборная Норвегия выступает в отборе ЧМ2022 в Катаре, если они против ЧМ2022 в Катаре?
Клоунада!
STVA 1
STVA 1
01 октября в 14:35
Потеря конечно
Q-J-G
Q-J-G ответ Антон Белянкин (раскрыть)
01 октября в 14:28
Лиги, в которых участники, приглашённые в эту Лигу. Если кто-то из участников на ОВ заинтересовал кого-то из участников Лиги, тогда участник Лиги предлагает пригласить в Лигу юзера, который вызывает интерес... Интерес может быть вызван его комментариями, его интеллектом, его корректным поведением на ОВ, в некоторых Лигах имеет значение за какую команду он "болеет", и т.д.... И тогда, если никто из участников Лиги не против, или не имеет веских оснований на то, чтобы возразить против, предложенной кандидатуры, тогда и приглашают конкретного юзера с ОВ.

Когда-то было много Лиг, которые были открыты, куда могли зайти многие из ОВ, но многие Лиги закрылись... В Лигах по приглашению...

Удачи Вам, и пусть Вас пригласят в Лигу, к примеру, в Лигу: "Коротко о главном"....
Для этого надо самую малость, быть интересным участникам Лиги, своими комментариями, безупречным поведением на ОВ, без оскорблений, провокаций и т.д....
beefs
beefs
01 октября в 14:27
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 14:16
В сборной лавров не сыщешь.
mihaluch
mihaluch
01 октября в 14:14
Холанд не имеет желания играть за сборную.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 октября в 14:05
Он важнее для клуба, пусть отдохнет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 октября в 13:57
Это потеря потерь
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