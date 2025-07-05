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Два игрока ЦСКА травмировались в товарищеском матче с ОФК

вчера, 18:46

Защитник ЦСКА Виллиан не смог завершить матч против белградского ОФК в рамках Братского кубка (4:2).

На 72-й минуте встречи бразилец получил травму задней поверхности бедра в борьбе за мяч с сербским нападающим Урошом Кабичем.

Позже в команде травму получил полузащитник Родриго Вильягра — он покинул поле из-за удара по колену и направился в подтрибунное помещение.

12 июля ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

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Все комментарии
s32wkjsnaj69
s32wkjsnaj69
вчера в 21:42
Ну и на кой нужны такие товарняки?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:07, ред.
У Краснодара сегодня в матче с Ростовом травмированы Кордоба (заменен на 42 минуте, не смог продолжить матч) и Мозес, в третьем тайме, вот только что. помощь ему еще пока оказывают, но задняя поверхность бедра - это на месяц. Нападающих нет, придется срочно покупать или играть мальчику из дубля

upd. Мозес не смог продолжить, вместо него Баньяц вышел и вообще схема без нападающего сейчас
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:04
Похоже что у Роши не серьёзная травма,
Будем надеяться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:52
Вильягра жаль, но не смертельно. А потеря Роши - это почти катастрофа. Хотя молодые ребята Лукин и Абдулкадыров отличные защитники.
hv9495cgrjfq
hv9495cgrjfq
вчера в 18:48
Отдохнешь ,сил наберешся
Гость
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