Два игрока ЦСКА травмировались в товарищеском матче с ОФК

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вчера, 18:46

Защитник ЦСКА не смог завершить матч против белградского ОФК в рамках Братского кубка (4:2).

На 72-й минуте встречи бразилец получил травму задней поверхности бедра в борьбе за мяч с сербским нападающим .

Позже в команде травму получил полузащитник — он покинул поле из-за удара по колену и направился в подтрибунное помещение.