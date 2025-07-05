Два игрока ЦСКА травмировались в товарищеском матче с ОФК

Защитник ЦСКА Виллиан не смог завершить матч против белградского ОФК в рамках Братского кубка (4:2).
На 72-й минуте встречи бразилец получил травму задней поверхности бедра в борьбе за мяч с сербским нападающим Урошом Кабичем.
Позже в команде травму получил полузащитник Родриго Вильягра — он покинул поле из-за удара по колену и направился в подтрибунное помещение.
12 июля ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.
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upd. Мозес не смог продолжить, вместо него Баньяц вышел и вообще схема без нападающего сейчас