Челестини: «Я очень доволен игрой ЦСКА в матче против ОФК»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над ОФК (4:2) в матче Братского Кубка.

На самом деле команда первые 60 минут играла очень хорошо. Я их даже в перерыве поздравил с тем, что они молодцы, все правильно сделали. Потому что мы это тренировали всю неделю, и они воплотили в жизнь наши наработки. Отношение к игре было очень хорошее, поэтому я был очень доволен.