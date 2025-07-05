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Челестини: «Я очень доволен игрой ЦСКА в матче против ОФК»

вчера, 19:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб ОФК (Белград)ОФКМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над ОФК (4:2) в матче Братского Кубка.

На самом деле команда первые 60 минут играла очень хорошо. Я их даже в перерыве поздравил с тем, что они молодцы, все правильно сделали. Потому что мы это тренировали всю неделю, и они воплотили в жизнь наши наработки. Отношение к игре было очень хорошее, поэтому я был очень доволен.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:42
А тренер про первые 60 минут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:45
Будь здрав Дружище Владимир !
Первый тайм ( основа) великолепен, второй -- провал.
Травмы (Хрустальный Вильягра и Роша) не к чему в преддверье 12 июля.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:42
Я не про первый тайм. Я про матч в целом.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:39
Эдуард Григорьевич, разве вам не понравился первый тайм, в котором играл состав оптимально приближённый к тому, который будет играть в официальных играх? А второй тайм это другая песня. Ведь ни кто не говорит, что у нас есть два равноценных состава.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:34
А я думаю, что Челестини правильно сделал, что похвалил в перерыве игроков. Ведь он понимал, что во втором тайме будет другой состав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:27
Остается ему напомнить, что матч длится не 60 минут, а 90. И конец был провальным.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:17
А как же второй тайм?
Продули в чистую ))).
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:04
А вот если бы еще и на ноль сыграли, то вообще были бы красавцами....
Гость
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