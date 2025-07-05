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Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны «Фенербахче»

вчера, 19:23

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе со стороны «Фенербахче».

Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идём в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».

Интересен ли мне турецкий чемпионат? Не знаю. Понятное дело, хочется играть на самом высоком уровне. В Турции видели, какие есть высококлассные игроки. Не могу судить, хороший ли чемпионат в Турции. Но сейчас я хочу выступать за ЦСКА.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 19:46
Хороший мальчик. Настоящий военный.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:41
Мне кажется, что сезон 2024-2025. Кисляк провел не самым лучшим образом. Но появление слухов об интересе из Турции нельзя принимать за конкретное предложение. Фенербахче при первой же возможности, скорее всего, откажется подтвердить предметный интерес к Матвею. Вероятно Кисляк пытается выдать желаемое за действительное.
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