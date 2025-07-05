Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи об интересе со стороны «Фенербахче».

Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идём в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА . Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».