Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе со стороны «Фенербахче».
Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идём в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».
Интересен ли мне турецкий чемпионат? Не знаю. Понятное дело, хочется играть на самом высоком уровне. В Турции видели, какие есть высококлассные игроки. Не могу судить, хороший ли чемпионат в Турции. Но сейчас я хочу выступать за ЦСКА.