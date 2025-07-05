Продать нельзя оставить. Сложнейшие трансферы лета

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сегодня, 15:52

Этим игрокам нужны новые клубы, но мало кто способен их «потянуть».

В трансферном бизнесе немало сложных задач, которые приходится решать участникам рынка. Но об одной из них говорят не так часто, хотя ситуации такие встречаются повсеместно. Проблема заключается в тех футболистах, которые вроде бы не нужны уже своим клубам и являются обузой для их бюджетов, но в то же время и перебраться куда-либо им сложно – все из-за финансовой планки. Особенно это характерно для клубов из АПЛ , где зарплаты высоченные и вариантов роста не так много. Давайте посмотрим на тех, кого ждут компромиссы, если они хотят продолжать играть в футбол.

«Манчестер Юнайтед» предстоит решить множество проблем этим летом. Но одна из сложнейших – найти клуб, который забрал бы Рэшфорда с его зарплатой в 325 тысяч фунтов в неделю. Маркус не вписывается в игру Рубена Аморима. 27-летний форвард в МЮ не забивал с матча Лиги Европы против «Виктории» в декабре прошлого года, а за шестимесячную аренду в «Астон Вилле» он отличился четырьмя голами в 17 матчах. Учитывая, что контракт Рэшфорда рассчитан еще на три года, МЮ нужно что-то делать с тем, чтобы пристроить ненужного, но очень дорогого игрока. Наверное, еще одна аренда с разделением зарплат будет оптимальным вариантом.

Большую часть прошлого сезона уругваец провел в качестве игрока замены в «Ливерпуле». И Арне Слот явно намерен с ним расстаться этим летом. При этом скидку делать клуб не хочет. За Нуньеса «красные» планируют выручить 50 миллионов евро, хотя с 2022 года он забил 40 голов в 143 матчах. Тогда его купили у «Бенфики» за впечатляющие 75 миллионов евро. Интерес к Дарвину проявляет «Наполи». Но итальянцам сначала нужно что-то сделать с Виктором Осимхеном, который прошлый сезон провел в аренде в «Галатасарае». «Ливерпулю» же нужны деньги, чтобы привести бюджет в баланс после трат на Флориана Вирца, Джереми Фримпонга и Милоша Керкежа.

29-летнего вингера не включили в заявку «Манчестер Сити» на Клубный чемпионат мира, что стало явным подтверждением разговоров, ходивших давно: Грилишу нужно искать новую команду. Даже Хосеп Гвардиола говорил, что Джеку нужна практика, намекая на его уход. После завоевания требла в 2023 году англичанин переживал спад и даже не попал в заявку сборной на Евро-2024. «Сити» с радостью расстанется с Грилишем, но покупателю он обойдется недешево, потому что в год он зарабатывает 15 миллионов евро, а до конца контракта еще два сезона. Напомним, что перебрался на «Этихад» Джек из «Астон Виллы» в 2021 году за 100 миллионов фунтов стерлингов – крупнейшая на тот момент сделка в истории АПЛ . Говорят об интересе «Ньюкасла» и «Эвертона» к нему.

Еще одна головная боль МЮ . Бразилец щеголяет во всевозможных рейтингах самых громких трансферных провалов, поскольку перебрался на «Олд Траффорд» в 2022 году за 81 миллион фунтов из «Аякса». Теперь «Манчестер» всячески пытается от него избавиться, но подпорченная репутация и бешеная дороговизна делают эту идею почти неосуществимой. В прошлом сезоне полгода Антони провел в аренде в «Бетисе», с которым дошел до финала Лиги конференций. Но выкупить бразильца севильский клуб не способен. Рассматриваются только варианты с арендой – в тот же «Бетис» или в «Байер», который возглавил экс-наставник «Аякса» и МЮ Эрик тен Хаг.

30-летний нападающий, кажется, забыт всеми и никому уже не нужен. При этом он находится на весьма сочном контракте у «Челси», получая 300 тысяч фунтов в неделю. Чтобы куда-то перебраться, ему явно придется пойти на понижение оклада. Сам он заявлял, что в Саудовскую Аравию ехать не хочет. В прошедшем сезоне Стерлинг пытался перезагрузить карьеру, проведя год в аренде в «Арсенале», но в основном выходил там на замену и забил один мяч в 28 матчах. Не убедил. Так что его ждут новые аренды или понижение в запросах. Пора уже.

Сага о Санчо продолжается. Каждое трансферное окно он фигурирует в качестве неустроенного игрока, который когда-то ценился за талант, а теперь эксплуатирует задранную до небес зарплату. «Челси» был готов подписать с Джейдоном постоянный контракт, как того требовали условия сезонной аренды, но игрок не захотел понижать размер оклада, который в «Манчестер Юнайтед» составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Так что лондонцам пришлось выплатить МЮ неустойку за срыв сделки, а Санчо вернулся на «Олд Траффорд». Новая головная боль для клуба. Контракт рассчитан еще на год, видимо, Джейдон хочет выжать из него максимум, чтобы потом успокоиться и заняться поиском новой жертвы. Интерес к Санчо проявляют «Фенербахче», туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Наверное, МЮ захочет отдать его на год в аренду, чтобы компенсировать хоть часть зарплаты, а потом расстаться с чистой душой.

Классический пример проблемного игрока: дорогой, с длительным контрактом и без впечатляющей статистики, которая могла бы его «продать» кому-то. В таком положении с 27-летним французом оказался «Челси». Он перешел в лондонский клуб в 2023 году из «Лейпцига» за 52 миллиона фунтов и забил всего 17 мячей в 58 матчах. Хуже, что из-за травм Нкунку пропустил более 50 матчей за два сезона на «Стэмфорд Бридж». Ему так и не удавалось показать свой уровень – он постоянно выбывал по разным причинам. Мало кто захочет рисковать и вкладываться в такой актив. И «Челси» не знает, что с ним делать. Ведь контракт рассчитан еще на четыре года. Побочная сторона стремления «синих» подписывать со всеми гигантские продолжительные контракты.