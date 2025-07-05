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«Арсенал» согласовал контракт с Мадуеке

вчера, 17:52

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, 23-летний вингер «Челси» Нони Мадуеке и «Арсенал» достигли соглашения по условиям контракта.

Однако пока не достигнуто полного согласия между «Челси» и «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «синие» планируют получить за игрока около 50 миллионов фунтов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Скажу так, Нони не самый плохой вариант для глубины состава. Молодой, не топ уровня, но не дрова, при желании и правильном отношении к делу должен прибавить в развитии понимания игры! Так же может играть на любом из флангов, идеальная подмена для Сака и серьезный конкурент для Мартинелли! Трансфер еще не подписан, но буду не против такого подписания, еще бы Эзе выкупить
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:22
Вот и я понять не могу, то ли Боули втихаря купил Арсенал, то ли Арсенал обкатывает игроков в Челси, а потом переподписывает их к себе))))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:57
Гиттенс уже был сегодня с игроками Челси, хоть официально переход ещё не объявлен.
Плюс с продажи Мадуэке хотелось бы взять Кудуса. Ну и конечно продать/подарить хлам в лице Стерлинга, Нкунку и т.п.
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:12
Пока не ясно...вот и посмотрим в следующем сезоне, что из этого всего выйдет
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:10
Для чего брать типичного британского бегунка за 50-60м? Мадуэке никогда не поднимает голову, просто лезет на соперника. У него есть техника, но он плохо принимает решения. Хоть в этом сезоне и прибавил, ума не приложу зачем он Арсеналу. Явно могли найти кандидата поинтереснее
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:09
Ещё один из Челси в Арсенал) уже протоптана дорога
протон
протон
вчера в 18:05
Байкал-38 А Вы не то предложили, если скучно возможно был сарказм но не интересный. На этой линии в КП очень большая активность за последнее время, что заметили многие игроки. С предыдущими месяцами, когда набирали всего пару комментариев, ограничиваясь несколькими поздравлениями победителей за призовые места и расходидись по домам. Это очень радует, что есть актив.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 17:55
Ну, в прочем ожидаемый ответ от вас).
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