«Арсенал» согласовал контракт с Мадуеке

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вчера, 17:52

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, 23-летний вингер «Челси» и «Арсенал» достигли соглашения по условиям контракта.

Однако пока не достигнуто полного согласия между «Челси» и «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «синие» планируют получить за игрока около 50 миллионов фунтов.