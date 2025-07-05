«Арсенал» согласовал контракт с Мадуеке

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, 23-летний вингер «Челси» Нони Мадуеке и «Арсенал» достигли соглашения по условиям контракта.
Однако пока не достигнуто полного согласия между «Челси» и «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что «синие» планируют получить за игрока около 50 миллионов фунтов.
Плюс с продажи Мадуэке хотелось бы взять Кудуса. Ну и конечно продать/подарить хлам в лице Стерлинга, Нкунку и т.п.
Плюс с продажи Мадуэке хотелось бы взять Кудуса. Ну и конечно продать/подарить хлам в лице Стерлинга, Нкунку и т.п.