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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

«Аль-Наср» попытается подписать Родриго из «Реала»

вчера, 19:07

«Аль-Наср» начал переговоры с окружением вингера «Реала» Родриго Силвы.

Клуб планирует подписать звезду и располагает практически неограниченным трансферным бюджетом.

Также сообщается, что форвард Криштиану Роналду рекомендовал клубу подписать игрока типа Родриго.

На данный момент Родриго не рассматривает переход в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:24
А вот это уже интересная идея. Родриго будет хорошим партнёром Роналду.
протон
протон
вчера в 19:19
Борьба с клонами идёт уже не первый год, а с самого начала конкурса.
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
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Такой активности в прошлом от фермеров не было байкал, как сейчас. Сейчас наблюдается наплыв по геометрии.
протон
протон
вчера в 19:09
Родриго нужна нормальная игровая практика перед ЧМ. Это преобретение для СА будет бомбовым
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:08, ред.
К братскому кубку готовятся уже))
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