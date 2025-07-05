«Аль-Наср» начал переговоры с окружением вингера «Реала» Родриго Силвы.
Клуб планирует подписать звезду и располагает практически неограниченным трансферным бюджетом.
Также сообщается, что форвард Криштиану Роналду рекомендовал клубу подписать игрока типа Родриго.
На данный момент Родриго не рассматривает переход в Саудовскую Аравию.
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
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Такой активности в прошлом от фермеров не было байкал, как сейчас. Сейчас наблюдается наплыв по геометрии.
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
--------------------
Такой активности в прошлом от фермеров не было байкал, как сейчас. Сейчас наблюдается наплыв по геометрии.