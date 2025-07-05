Угальде хотел бы вернуться в Эредивизие

Форвард «Спартака» Манфред Угальде очень хочет вернуться в Эредивизие, особенно в «Фейеноорд», который ему нравится своей атмосферой и спортивной организацией.
Роттердамский клуб уже сделал официальное предложение «Спартаку» о трансфере 23-летнего нападающего в размере 15 млн евро, однако российский клуб его отклонил.
Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены.
А так конечно же стоит поторговаться еще с травокурами))
А так конечно же стоит поторговаться еще с травокурами))
А вот и ответ:
" Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены."
То есть, больше предложат.
Точно.
А вот и ответ:
" Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены."
То есть, больше предложат.
Точно.