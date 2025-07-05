Угальде хотел бы вернуться в Эредивизие

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вчера, 17:17

Форвард «Спартака» очень хочет вернуться в Эредивизие, особенно в «Фейеноорд», который ему нравится своей атмосферой и спортивной организацией.

Роттердамский клуб уже сделал официальное предложение «Спартаку» о трансфере 23-летнего нападающего в размере 15 млн евро, однако российский клуб его отклонил.

Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены.