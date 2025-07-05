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Угальде хотел бы вернуться в Эредивизие

вчера, 17:17

Форвард «Спартака» Манфред Угальде очень хочет вернуться в Эредивизие, особенно в «Фейеноорд», который ему нравится своей атмосферой и спортивной организацией.

Роттердамский клуб уже сделал официальное предложение «Спартаку» о трансфере 23-летнего нападающего в размере 15 млн евро, однако российский клуб его отклонил.

Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены.

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Все комментарии
p88xhym4k3yb
p88xhym4k3yb
вчера в 19:00
А Дзюба хотел бы вернуться в спартак.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:42
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:41
Как там в той очень давней рекламе: "Нет, сынок. Это фантастика". ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:39
А прикинь, если Заболотный разразится голами!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Да Бог с ними, со всякими смоловыми...
Тут сейчас вАробЫшки из пресс-службы Спартака активно подключатся: в случае ухода Угальде и Барко будут пень из каждого утюга, что, мол, не очень-то и хотелось... так себе игрочишки... а, вот Заболотный - О-ГО-ГО! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:28
Ну пусть им будет хорошо. Смолов мне более симпатичен, чем Кокорин.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:26
Витя, дело-то НЕ ВЧЕРАШНЕГО дня...
Тем более, что с сыном САМОГО Чемезова очень дружен и с Чемезовым-папкой посиживают "за интеллектуальной беседой"...
И, пишут, что вместе с Чемезовым-сыном укатил "поправлять здоровье"...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:23
Вот как? Значит откупился вовремя...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
Витя, у тебя какая-то неверная информация.
ХВедя, поразмявшись на мужчинках в кафе, уехал "восстанавливать силы" к тёплому морю.
За пределы России-матушки.
112910415
112910415
вчера в 18:20
Жаль, очень жаль
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:19
Смолова нельзя, он еще в КПЗ.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
Привет, Витя!

Хто заменит Заболотного?
Ну, как я понял, Кахигао - большой придумщик в части "чтобы купить что-нибудь ненужное, надо ПРОДАТЬ что-нибудь НУЖНОЕ".
Смолова купят! ))
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:15
Надо продавать ! После слухов о ПСЖ вообще бросил играть , а если и сейчас не продадут превратится полностью в Соболева! И так крут только по спартаковским меркам , а на самом деле ниже среднего!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:15
Привет, Володя!!!
Один в Бразилию, другой в Голландию, а Заболотного куда? Такой страны еще не придумали...))) И главный вопрос- кто заменит Заболотного?!
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:14
"Не пойму, почему Спартак отклонил предложение Фейеноорда?"

А вот и ответ:

" Несмотря на возможные сложности в сделке, в «Фейеноорде» уверены, что переговоры все еще могут быть возобновлены."

То есть, больше предложат.
Точно.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:11
Один в Бразилию, где много диких обезьян, хочет - соскучился, видать, второй - в Голландию...
А я-то сижу-гадаю, кого же Заболотный ПОЛНОЦЕННО заменит в составе?
Чё, ОБОИХ СРАЗУ??? ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:56
Думаю , что звездный его час в РПЛ прошел и как игрока его в других командах оценили и поняли...хочет уходить....вольному воля...продать и искать на его место молодого россиянина...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:46
Не пойму, почему Спартак отклонил предложение Фейеноорда? Ведь уже понятно всем, что Угальде надо продавать. Пятнадцать миллионов евро это хорошая цена. Правда, Голландцы, скорее всего, готовы немного добавить. Вообще, мне кажется, что пришло время народной команде начать оправдывать свой статус - выбрать российский вектор развития. В России всегда было множество талантливых молодых футболистов. Неужели нельзя сосредоточить всё своё внимание на них? Да, немедленного результата ожидать не стоит, но ради блестящей перспективы можно попробовать.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:20
Знают же, что игрок хочет к ним и может надавить сам....
А так конечно же стоит поторговаться еще с травокурами))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Надоело ему Тарасовский борщ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:19
Маловато предложили! Контракт до 2028 года и 15 млн стоимость
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