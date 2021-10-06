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Агент Миранчука прокомментировал слухи, что игрок может уйти из «Аталанты»

06 октября 2021, 11:29

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи, что игрок может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.

Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 октября в 14:40
ну, скоро узнаем
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 14:34
Я и написал,что речь идёт исключительно о его карьере! От него в сборной и раньше пользы было немного,чему все удивлялись.Но весь пафос,связанный с возможностью перехода того или иного игрока в зарубежный клуб всегда сводился к одному :Это послужит росту нашего футбола.Разве не так? А я привожу в пример кузницу кадров НХЛ-Россию,опускающуюся в игровом плане(и результатами в международных турнирах) всё ниже и ниже.И вот уже не едут в сборную "курочкины-овечкины",под разными предлогами.
"...а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперёд!" В.Высоцкий.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
06 октября в 14:19
Я сомневаюсь что стране в плане футбола будет выгода от его возвращения на родину, может что-то и будет, конечно, но есть серьёзные сомнения в количестве полезного. Тогда как стать лучше в Европе у него выше шансы, и для него самого этот путь более правильный с точки зрения развития карьеры. РПЛ ниже уровнем более пяти европейских лиг, это стоит учитывать.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 14:16
Я так и понял,что всех волнует только его индивидуальное процветание,или падение.Что принесло коллективному футболу в стране поколение "мостовых",успешно пошустрившее в Европе? И всех выбирают рабовладельцы по итогам доморощенный российских ристалищ,а потом начинают переделывать,или переучивать.Поздно.
Получается,что выхода нет,ибо Лёха по определению не боец в иной,чуждой ему среде. Лучше домой и начать снова.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
06 октября в 14:10
Это не является ничем из перечисленного Вами. Однако это не значит что скорое возвращение в Россию является для Алексея действительно хорошим выходом.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 14:05
А это грех,позор,или преступление? "Дома и солома едома"-пережуёт её,отдохнёт,прильнёт грудью к родной земле-матери,и снова нальётся силушкой богатырской,для новых успехов в краях заморских. Это и есть всеобщая мечта.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 14:02
Он безымянный,этот агент? А то Лахтер обкакал кого-то,а кого-не ясно.
David Young
David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
06 октября в 13:22
Главное чтобы условно говоря с горя не вернулся в Россию в скором времени.
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
06 октября в 13:21
Не факт что там будет игроком основы, сейчас тем более фиалки на подъёме.

Ему бы во французскую Лигу 1 или в португальскую Примейру, не в один из топовых команд этих лиг (топовых по меткам этих лиг), а в команду послабее этого, например в Ланс или Брагу.
протон
протон
06 октября в 13:11
Объективно, нужно уезжать, в Аталанте ловить нечего.
Игроки гораздо сильнее Миранчука сидят в Серии А в средних командах без еврокубков. Пусть едет в Фиорентину и там попробует в основе играть. В чем я очень сомневаюсь.
ДСА
ДСА
06 октября в 12:32
Искать запасной аэродром агент должен уже сейчас.
88_DEIVID
88_DEIVID
06 октября в 12:13
Давно пора уйти хотя бы в аренду.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 12:10
Пока, как не печально это констатировать, но уровень и положение Миранчука в "Аталанте" стремится к уровню Кокорина в "Фиорентине".
mihaluch
mihaluch
06 октября в 12:08
Пока в СМИ будут работать всякие шнобели будут и слухи.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 11:40
Время покажет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 11:30
Я же говорил что это утятина!
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