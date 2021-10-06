Агент Миранчука прокомментировал слухи, что игрок может уйти из «Аталанты»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи, что игрок может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.
Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам.
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи, что игрок может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.
Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам.
"...а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперёд!" В.Высоцкий.
"...а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперёд!" В.Высоцкий.
Получается,что выхода нет,ибо Лёха по определению не боец в иной,чуждой ему среде. Лучше домой и начать снова.
Получается,что выхода нет,ибо Лёха по определению не боец в иной,чуждой ему среде. Лучше домой и начать снова.
Ему бы во французскую Лигу 1 или в португальскую Примейру, не в один из топовых команд этих лиг (топовых по меткам этих лиг), а в команду послабее этого, например в Ланс или Брагу.
Ему бы во французскую Лигу 1 или в португальскую Примейру, не в один из топовых команд этих лиг (топовых по меткам этих лиг), а в команду послабее этого, например в Ланс или Брагу.
Игроки гораздо сильнее Миранчука сидят в Серии А в средних командах без еврокубков. Пусть едет в Фиорентину и там попробует в основе играть. В чем я очень сомневаюсь.
Игроки гораздо сильнее Миранчука сидят в Серии А в средних командах без еврокубков. Пусть едет в Фиорентину и там попробует в основе играть. В чем я очень сомневаюсь.