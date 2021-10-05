Спортдир ПСЖ: «Перес проявляет неуважение, говоря о трансфере Мбаппе»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса, который заявил, что Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб 1 января.
Этими словами Перес проявляет неуважение к ПСЖ и Мбаппе. Фактически, на прошлой неделе игрок «Реала» [Карим Бензема], а затем тренер «Реала» и теперь президент говорят о Килиане так, будто он уже игрок их клуба. Это отсутствие уважения, которое мы не можем терперь.
Трансферное окно закрылось, «Реал» должен прекратить себя так вести. Их нужно остановить! Мбаппе — игрок ПСЖ, и клуб хочет, чтобы эти отношения продолжались.
ТерпеТь
ТерпеТь
Слышали мы и Переса разговоры о других))))
Слышали мы и Переса разговоры о других))))
- Вы Мбаппов продаёте?
- Нет, только показываем.
- Красивое.
- Вы Мбаппов продаёте?
- Нет, только показываем.
- Красивое.