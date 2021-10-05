ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Спортдир ПСЖ: «Перес проявляет неуважение, говоря о трансфере Мбаппе»

вчера, 23:05

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса, который заявил, что Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб 1 января.

Этими словами Перес проявляет неуважение к ПСЖ и Мбаппе. Фактически, на прошлой неделе игрок «Реала» [Карим Бензема], а затем тренер «Реала» и теперь президент говорят о Килиане так, будто он уже игрок их клуба. Это отсутствие уважения, которое мы не можем терперь.

Трансферное окно закрылось, «Реал» должен прекратить себя так вести. Их нужно остановить! Мбаппе — игрок ПСЖ, и клуб хочет, чтобы эти отношения продолжались.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:54
уважение будет строго потребовано на всех этапах ... это принципиально !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:42
у пЕреса в кармане Мбапе и Холанд,шейхи заволновались, мадридская авоська не прохудилась.
BagioR
BagioR
сегодня в 08:14
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    сегодня в 07:40
    "Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крёстным отцом. Только не говори, что ты не виноват."
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:32
    Перейдёт в следующее ТО. А пока Перец пусть недостающее бабло скребёт по своим сусекам)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:45
    Мбаппе не хочет играть в ПСЖ
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 06:22
    Ты говоришь о трансфере Мбаппе, но делаешь это без уважения
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 03:31
    Это отсутствие уважения, которое мы не можем терперь.
    ТерпеТь
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:43
    вот что случается,когда на кону большие деньги,о какой порядочности может идти речь ???
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:35
    Просто он предсказал будущий контракт Мбаппе с Реалом !!!)
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 23:29
      beefs
      beefs
      вчера в 23:23
      началась мышиная возня...
      протон
      протон
      вчера в 23:11
      Перес, прикрывая рот рукой: Я что, сказал это вслух?
      Слышали мы и Переса разговоры о других))))
      David Young
      David Young
      вчера в 23:11
      Неуважение есть как от одной стороны так и от другой в данном случае.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:10
      Не очень корректно все это выглядит.
      протон
      протон
      вчера в 23:10
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