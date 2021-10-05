Спортдир ПСЖ: «Перес проявляет неуважение, говоря о трансфере Мбаппе»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса, который заявил, что перейдёт в мадридский клуб 1 января.

Этими словами Перес проявляет неуважение к ПСЖ и Мбаппе. Фактически, на прошлой неделе игрок «Реала» [Карим Бензема], а затем тренер «Реала» и теперь президент говорят о Килиане так, будто он уже игрок их клуба. Это отсутствие уважения, которое мы не можем терперь.