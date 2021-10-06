«Саутгемптон» хочет подписать Фабио Карвальо

Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвальо может продолжить карьеру в АПЛ, пишет TEAMtalk.
К 19-летнему футболисту проявляет интерес «Саутгемптон». Трансферная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.
Ранее к Карвальо проявлял интерес испанский гранд.
Многие клубы Премьер-Лиги внимательно следят за 19-летним футболистом, который стал одним из лучших игроков Чемпионшипа в этом сезоне.
Карвальо на данный момент забил три гола и сделал одну результативную передачу в пяти матчах Чемпионшипа. Представители 19-летнего футболиста ведут переговоры с Фулхэмом, но пока все их предложения игнорируются. Вероятно уйдет, куда? - посмотрим.
Многие клубы Премьер-Лиги внимательно следят за 19-летним футболистом, который стал одним из лучших игроков Чемпионшипа в этом сезоне.
Карвальо на данный момент забил три гола и сделал одну результативную передачу в пяти матчах Чемпионшипа. Представители 19-летнего футболиста ведут переговоры с Фулхэмом, но пока все их предложения игнорируются. Вероятно уйдет, куда? - посмотрим.