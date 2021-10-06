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«Саутгемптон» хочет подписать Фабио Карвальо

06 октября 2021, 10:25

Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвальо может продолжить карьеру в АПЛ, пишет TEAMtalk.

К 19-летнему футболисту проявляет интерес «Саутгемптон». Трансферная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.

Ранее к Карвальо проявлял интерес испанский гранд.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 13:25
Клуб Южного побережья отслеживает полузащитника уже несколько месяцев. Теперь они надеются воспользоваться тем фактом, что он еще не подписал свою новую сделку. Его текущий контракт истекает в конце сезона 2021/22.
Многие клубы Премьер-Лиги внимательно следят за 19-летним футболистом, который стал одним из лучших игроков Чемпионшипа в этом сезоне.
Карвальо на данный момент забил три гола и сделал одну результативную передачу в пяти матчах Чемпионшипа. Представители 19-летнего футболиста ведут переговоры с Фулхэмом, но пока все их предложения игнорируются. Вероятно уйдет, куда? - посмотрим.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 10:37
Пусть подписывают
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 10:27
Совсем недорогой игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 10:27
Прийдётся очень постараться, чтоб его подписать!
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