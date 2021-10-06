«Бавария» лидирует в борьбе за Адейеми

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06 октября 2021, 10:58

Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Ред Булл Зальцбург» . Игрок считается большим талантом и заинтересовал множество топовых клубов Европы.

Контракт футболиста действует до 2024 года. Рыночная стоимость исполнителя равняется 20 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к другому молодому таланту из Бундеслиги.