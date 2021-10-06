«Бавария» лидирует в борьбе за Адейеми

Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Игрок считается большим талантом и заинтересовал множество топовых клубов Европы.
Контракт футболиста действует до 2024 года. Рыночная стоимость исполнителя равняется 20 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к другому молодому таланту из Бундеслиги.
Согласно последнему сообщению , Бавария уже обратилась к окружению Адейеми, чтобы узнать о трансфере в следующем окне. В этом отчете также утверждается, что РБ Зальцбург потребует не менее 40 миллионов евро за плодовитого молодого немецкого форварда. Переговоры с агентами Адейеми провели также РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. Ливерпуль также был связан с ним. Кампания Адейеми с РБ Зальцбург началась плодотворно. Немецкий форвард в этом сезоне забил за австрийский клуб десять голов, в том числе два в Лиге чемпионов. Подросток в основном играл на позиции центрального нападающего. Флик уже подарил Адейеми свой дебют за сборную Германии. Молодой игрок сошел со скамейки запасных, чтобы забить свой первый гол за сборную Германии во время международного перерыва в сентябре. Учитывая его форму на клубном уровне, Адейеми, вероятно, получит больше игрового времени в команде Флика в текущем раунде международных игр. Бавария хороший вариант для него.
Согласно последнему сообщению , Бавария уже обратилась к окружению Адейеми, чтобы узнать о трансфере в следующем окне. В этом отчете также утверждается, что РБ Зальцбург потребует не менее 40 миллионов евро за плодовитого молодого немецкого форварда. Переговоры с агентами Адейеми провели также РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. Ливерпуль также был связан с ним. Кампания Адейеми с РБ Зальцбург началась плодотворно. Немецкий форвард в этом сезоне забил за австрийский клуб десять голов, в том числе два в Лиге чемпионов. Подросток в основном играл на позиции центрального нападающего. Флик уже подарил Адейеми свой дебют за сборную Германии. Молодой игрок сошел со скамейки запасных, чтобы забить свой первый гол за сборную Германии во время международного перерыва в сентябре. Учитывая его форму на клубном уровне, Адейеми, вероятно, получит больше игрового времени в команде Флика в текущем раунде международных игр. Бавария хороший вариант для него.