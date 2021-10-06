Иско может перейти в «Эвертон»

Испанский полузащитник «Реала» Иско может покинуть стан «сливочных». В игроке заинтересован наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес. «Ириски» могут сделать предложение по испанцу уже ближайшей зимой. Ожидается, что «Эвертон» может покинуть полузащитник Аллан, а Иско займёт его место.
Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны итальянского гранда.
29-летний футболист в настоящее время находится на последнем году своего контракта с клубом Ла Лиги, что делает вероятным его уход в январе.
Эвертон является потенциальным направлением для Иско, поскольку игрок ищет больше игрового времени вдали от Бернабеу. Рафа Бенитес работал с Иско и раньше, когда он был менеджером Реала в периоде 2015-2016. Рафа Бенитес надеется, что он сможет принять травмированных звезд Эвертона уже здоровыми в матче против Вест Хэма, сразу после перерыва сборных. В последние недели «синие» сильно пострадали от травм, так как Бенитес не смог вызвать ряд своих звезд. Так что Эвертону не помешает Иско в полузащите, а Иско ищет больше игрового времени. Так что это возможно.
29-летний футболист в настоящее время находится на последнем году своего контракта с клубом Ла Лиги, что делает вероятным его уход в январе.
Эвертон является потенциальным направлением для Иско, поскольку игрок ищет больше игрового времени вдали от Бернабеу. Рафа Бенитес работал с Иско и раньше, когда он был менеджером Реала в периоде 2015-2016. Рафа Бенитес надеется, что он сможет принять травмированных звезд Эвертона уже здоровыми в матче против Вест Хэма, сразу после перерыва сборных. В последние недели «синие» сильно пострадали от травм, так как Бенитес не смог вызвать ряд своих звезд. Так что Эвертону не помешает Иско в полузащите, а Иско ищет больше игрового времени. Так что это возможно.