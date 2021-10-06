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Иско может перейти в «Эвертон»

06 октября 2021, 09:19

Испанский полузащитник «Реала» Иско может покинуть стан «сливочных». В игроке заинтересован наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес. «Ириски» могут сделать предложение по испанцу уже ближайшей зимой. Ожидается, что «Эвертон» может покинуть полузащитник Аллан, а Иско займёт его место.

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны итальянского гранда.

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Все комментарии
протон
протон
06 октября в 14:26
Иско все равно должен уходить. Он мало играет и уже не прогрессирует, так что дальше сидеть в «Реале» нельзя. Когда Иско покинет Вальдебебас, всем будет немножечко грустно. Пересу – от того, что его любимец не стал иконой. Фанатам – потому что они привыкли и прикипели к бородатому полузащитнику с тонким пасом. А сам Иско пустит слезу, осознавая, что расстается с главным клубом в карьере. Но тянуть дальше уже нельзя, иначе прощание будет таким, как у Гарета Бэйла: вынужденным, скомканным и депрессивным
Рагнарёк
Рагнарёк
06 октября в 12:19
Если его смогут продать лямов эдак за 15, это покроет недельную зарплату Мбапе)
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Oliver S (раскрыть)
06 октября в 12:18
Он сидит на отличной з/п, которую в других местах ему и близко не будут платить. Человек выбрал деньги вместо футбола. То же самое можно сказать про Бэйла и Мариано
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 11:23
По сообщениям из Испании, Иско может перейти в Эвертон.
29-летний футболист в настоящее время находится на последнем году своего контракта с клубом Ла Лиги, что делает вероятным его уход в январе.
Эвертон является потенциальным направлением для Иско, поскольку игрок ищет больше игрового времени вдали от Бернабеу. Рафа Бенитес работал с Иско и раньше, когда он был менеджером Реала в периоде 2015-2016. Рафа Бенитес надеется, что он сможет принять травмированных звезд Эвертона уже здоровыми в матче против Вест Хэма, сразу после перерыва сборных. В последние недели «синие» сильно пострадали от травм, так как Бенитес не смог вызвать ряд своих звезд. Так что Эвертону не помешает Иско в полузащите, а Иско ищет больше игрового времени. Так что это возможно.
Oliver S
Oliver S
06 октября в 10:17
Иско уже лет пять куда-то переходит, да всё никак не перейдёт, а пора бы, игрового времени у него кот наплакал.
y3wtga7qrmuq
y3wtga7qrmuq
06 октября в 09:47
Походу не оправдает паря былых надежд
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 09:24
Совсем забыли про Иско
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