Иско может перейти в «Эвертон»

1633501159

06 октября 2021, 09:19

Испанский полузащитник «Реала» Иско может покинуть стан «сливочных». В игроке заинтересован наставник «Эвертона» . «Ириски» могут сделать предложение по испанцу уже ближайшей зимой. Ожидается, что «Эвертон» может покинуть полузащитник Аллан, а Иско займёт его место.

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны итальянского гранда.