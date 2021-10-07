Бузникин: «Обидно за Глушакова»

Бывший форвард «Локомотива» отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Химок» покинул расположение сборной России из-за травмы.

Любые травмы игроков сборной добавят головную боль тренерскому штабу. Конечно, это плохо. Сломались защитники, сломался Глушаков, за Глушакова прежде всего обидно, потому что он получил вызов в сборную в таком возрасте... Ему тоже обидно.



Как я оцениваю шансы сборной России в матчах отбора ЧМ -22 в октябре? Шансы всегда в футболе 50 на 50, от этих матчей многое зависит. Нужны только победы, это понятно.