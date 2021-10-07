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Бузникин: «Обидно за Глушакова»

вчера, 08:00

Бывший форвард «Локомотива» Максим Бузникин отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы.

Любые травмы игроков сборной добавят головную боль тренерскому штабу. Конечно, это плохо. Сломались защитники, сломался Глушаков, за Глушакова прежде всего обидно, потому что он получил вызов в сборную в таком возрасте... Ему тоже обидно.

Как я оцениваю шансы сборной России в матчах отбора ЧМ-22 в октябре? Шансы всегда в футболе 50 на 50, от этих матчей многое зависит. Нужны только победы, это понятно.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 10:28
Футбол есть футбол. Без травм не обойдешся.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:10
Да, действительно, очень обидно. Кто бы как ни думал о Глушакове, но он долго и терпеливо ждал свой шанс, менял команды и набирал форму несмотря на возраст и тот негативный фон, который его окружал, после скандального увольнения Карреры. В этом сезоне в Химках он стал показывать свой лучший футбол, подобно чемпионскому в 2017. Не скрывал, что горит желанием вернуться в сборную и приносить ей пользу. И вот на фоне череды травм у сборников, Карпин увидел и оценил желание и игру 34-х летнего полузащитника, включив его в свой список, после 4-х лет отсутствия в сборной. И, конечно, очень обидно получить травму в последней игре РПЛ с Тулой. Думаю, по замыслу Карпина, именно Глушаков должен был заменить Головина, учитывая его лидерские качества, опыт и авторитет. Но жизнь распорядилась иначе. Надеюсь, Денис восстановится от травмы в паузе и продолжит показывать свой уровень в матчах РПЛ, чтобы получить вызов на решающие игры сборной в октябре. Главное, что у человека есть мотивация и желание в 34 года играть за сборную, в отличие от некоторых.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:28
Хотелось бы посмотреть на его возвращение
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:17
Конечно обидно - Глушаков в отличии от обидчивых гордился и ценил шанс, который ему представился.
Cat01
Cat01
вчера в 08:45
Очень обидно
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:36
Глушаков не очень то подходил к сборной.
shlomo
shlomo
вчера в 08:05
Ну от травм никто не застрахован....
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