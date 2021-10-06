Д. Билялетдинов считает, что Россия может занять 1-е место в группе

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.

Победы в ближайших двух матчах гарантирует нам участие в стыках, а там, глядишь, и первое место займем в группе. Думаю, матч будет складываться обоюдно осторожным.

Дзюба считает, что он не форме. Видимо, у него был разговор с главным тренером, и Артём привел аргументы. Может, тут есть подтекст. Головина есть кем заменить. Игры будут требовать в середине поля достаточно большого объема работы. Необходимо будет перекрывать зоны и быстро контратаковать при обороне, играть позиционно. Игроков в полузащите у нас хватает.

Миранчук сейчас мало играет, а впереди ключевые матчи. Нужно, чтобы каждый игрок команды был в тонусе. Ему его не хватает. Он получает какие-то минуты на заменах, но этого недостаточно. На месте Георгиевича я бы выпускал его на те отрезки, где он приносит пользу в «Аталанте».

Возможно, увидим один-два эксперимента. Но новые для сборной ребята должны пообтереться, привыкнуть к требованиям тренера. На это тратится время, а времени у нас сейчас, к сожалению, нет.