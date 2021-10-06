ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Д. Билялетдинов считает, что Россия может занять 1-е место в группе

06 октября 2021, 19:52

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.

Победы в ближайших двух матчах гарантирует нам участие в стыках, а там, глядишь, и первое место займем в группе. Думаю, матч будет складываться обоюдно осторожным.

Дзюба считает, что он не форме. Видимо, у него был разговор с главным тренером, и Артём привел аргументы. Может, тут есть подтекст. Головина есть кем заменить. Игры будут требовать в середине поля достаточно большого объема работы. Необходимо будет перекрывать зоны и быстро контратаковать при обороне, играть позиционно. Игроков в полузащите у нас хватает.

Миранчук сейчас мало играет, а впереди ключевые матчи. Нужно, чтобы каждый игрок команды был в тонусе. Ему его не хватает. Он получает какие-то минуты на заменах, но этого недостаточно. На месте Георгиевича я бы выпускал его на те отрезки, где он приносит пользу в «Аталанте».

Возможно, увидим один-два эксперимента. Но новые для сборной ребята должны пообтереться, привыкнуть к требованиям тренера. На это тратится время, а времени у нас сейчас, к сожалению, нет.

Все новости
Нигматуллин: «Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме»
Вчера, 21:54 Комментарии6
Билялетдинов: «Не стоит недооценивать Словакию. Всё время портят нам жизнь»
Вчера, 21:27 Комментарии3
СлухиКарпин отметил сильные стороны сборной Словакии
Вчера, 20:42 Комментарии9
Геркус: «Ставлю на трудную победу России против Словакии»
Вчера, 19:39 Комментарии1
Бузникин: «Обидно за Глушакова»
Вчера, 08:00 Комментарии7
Червиченко: «Ничья в матче со Словакией — неплохой результат для России»
06 октября Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:07
слабые шансы на 1 место
v3egbp8f3zr7
v3egbp8f3zr7
вчера в 03:18
Оптимист однако Диня
cska1948
cska1948
06 октября в 22:14
"...а времени у нас сейчас, к сожалению, нет."
--------------------
А когда оно, время, у нас было?
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 20:32
Ещё один Ыксперт.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 20:24
Воды много,а через какую дырочку она послезавтра потечёт-увидим.Но на первое место я не ставлю больше 10 процентов.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 20:16
ох уж эти сказочники
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 20:00
Ляпнуть можно все что то угодно.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 19:54
Хотелось бы конечно. Посмотрим что будет на самом деле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100