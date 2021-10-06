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Заболотный: «Готов стать капитаном сборной. Это будет для меня честью»

06 октября 2021, 21:33

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что готов стать капитаном сборной России.

Я недоволен своей статистикой в сборной, и у меня есть возможность всё изменить. У нас хорошая конкуренция в атаке, на то, что нет Артёма Дзюбы, не обращаю внимания. У нас каждый готов быть капитаном, и я тоже. Это будет для меня честью.

Мы сейчас в национальной команде, все дружны и не обращаем внимания на то, кто за какой клуб выступает. Молодые игроки — хорошие ребята, к ним нет претензий по самоотдаче. Стартовый состав предугадать невозможно, это становится понятно только на установке перед игрой.

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06 октября Комментарии12
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 23:23
не играть в еврокубках не самый позор и унижение, самое дно когда туда не метишь даже в ближайшем будущем
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 23:22
ваше унижение сейчас, лет пять уже началу, , наслаждайтесь моментом
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 20:58
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Почему Спартак даже случайно не выигрывал. Вас 20 лет унижают, причем иногда сами себя как сейчас это делает Зарема.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 17:17
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:46
      Кстати ты забыл , что мы и Барсу обыгрывали...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:43
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
        вчера в 16:18
        случайность кубок уефа и две ничего не значащие победы над дохлым Реалом
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 07:50, ред.
        Случайность, разовая акция...Смотреть таблицу...
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ trimetil (раскрыть)
        вчера в 07:10
        Наполи.... смотреть матч
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
        вчера в 07:08
        Наполи.... разгром
        112910415
        112910415
        вчера в 06:18
        нынче всякий может
        ДСА
        ДСА
        вчера в 04:59
        Авторитетов в сборной похоже нет, любого можно назначать капитаном.
        mqz9jfw2bbm6
        mqz9jfw2bbm6
        вчера в 04:48
        Зато для сборной это будет позором
        Gahi
        Gahi
        вчера в 04:30
        Может и получиться из Заболотного капитан, главное чтобы в омут с головой не унёс от большого желания помочь. Удачи
        протон
        протон
        06 октября в 23:45
        Пранк зашёл слишком далеко: Заболотный-капитан сборной России по футболу.
        Ты то готов, сборная и болельщики не готовы
        Лучезарный лик гения даже без капитанства вдохновляет нашу сборную.
        Ну в принципе то, что Заболотный надеется стать капитаном прекрасно отражает нынешний уровень сборной
        stanichnik
        stanichnik
        06 октября в 22:43
        В сегодняшнем составе Сборной страны есть много достойных лидеров, способных составить альтернативу самовыдвиженцу Заболотному, тот же Бакаев на пример, если уж Джикию непонятно за что лишили такой обязанности. Но вообще то было бы правильнее капитана избирать совместным решением всех членов Сборной, включая ТШ и игроков и не на каждую игру, а на постоянной основе, а то какой-то балаган устроил Валерий Георгиевич.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        06 октября в 22:28
        Перечисленные тобой тоже футболисты?
        shur
        shur
        06 октября в 22:22
        ... разве что только по возрасту, всё таки четвертый десяток бездарю...!!!
        88_DEIVID
        88_DEIVID
        06 октября в 22:18
        Это уж совсем бред.
        trimetil
        trimetil ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        06 октября в 22:11
        Кто все эти люди?
        Союзник противников
        Союзник противников
        06 октября в 22:07
        Кто хочет на мясокомбинат? Я!
        Futurista
        Futurista
        06 октября в 22:00
        Антон человек без комплексов...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        06 октября в 21:55
        это чудо занимает место Умярова, Литвинова, Игнатова
        David Young
        David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        06 октября в 21:54
        Не исключаю что реакция на Ваш комментарий у Антона была бы, в плане выражения лица, сходной с той что у него на картинке профиля на сайте.
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        06 октября в 21:50
        Как говорил Марк Твен: "Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения."
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        06 октября в 21:47
        Зная привычку Карпина жонглировать должностью капитана сборной, не пора ли Антону занять место для которого он возможно был рожден.
        sir_Alex
        sir_Alex
        06 октября в 21:46
        Вот это заява! 😁
        LAISMEN
        LAISMEN
        06 октября в 21:40, ред.
        Место вакантно, бывший капитан Артемка в запас ушел наверно надолго.
        VeniaminS
        VeniaminS
        06 октября в 21:37
        Хорошее желание.
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