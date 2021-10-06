Заболотный: «Готов стать капитаном сборной. Это будет для меня честью»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что готов стать капитаном сборной России.
Я недоволен своей статистикой в сборной, и у меня есть возможность всё изменить. У нас хорошая конкуренция в атаке, на то, что нет Артёма Дзюбы, не обращаю внимания. У нас каждый готов быть капитаном, и я тоже. Это будет для меня честью.
Мы сейчас в национальной команде, все дружны и не обращаем внимания на то, кто за какой клуб выступает. Молодые игроки — хорошие ребята, к ним нет претензий по самоотдаче. Стартовый состав предугадать невозможно, это становится понятно только на установке перед игрой.
второсортный кубоек уефа, тогда там вторые составы играли
второсортный кубоек уефа, тогда там вторые составы играли
Ты то готов, сборная и болельщики не готовы
Лучезарный лик гения даже без капитанства вдохновляет нашу сборную.
Ну в принципе то, что Заболотный надеется стать капитаном прекрасно отражает нынешний уровень сборной
Ты то готов, сборная и болельщики не готовы
Лучезарный лик гения даже без капитанства вдохновляет нашу сборную.
Ну в принципе то, что Заболотный надеется стать капитаном прекрасно отражает нынешний уровень сборной