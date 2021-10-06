Заболотный: «Готов стать капитаном сборной. Это будет для меня честью»

Нападающий ЦСКА заявил, что готов стать капитаном сборной России.

Я недоволен своей статистикой в сборной, и у меня есть возможность всё изменить. У нас хорошая конкуренция в атаке, на то, что нет Артёма Дзюбы, не обращаю внимания. У нас каждый готов быть капитаном, и я тоже. Это будет для меня честью.

Мы сейчас в национальной команде, все дружны и не обращаем внимания на то, кто за какой клуб выступает. Молодые игроки — хорошие ребята, к ним нет претензий по самоотдаче. Стартовый состав предугадать невозможно, это становится понятно только на установке перед игрой.