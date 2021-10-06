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Терюшков: «Думаю, Карпин и в следующий раз вызовет Глушакова в сборную»

06 октября 2021, 22:31

Бывший глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы.

К сожалению, медицинский и тренерский штаб сборной приняли такое решение. Мы переживали за Дениса, ждали, что он усилит сборную, но здоровье не позволяет. Приоритет всегда — здоровье игрока.

Пока не понятны сроки восстановления. Когда проводили обследование в клубе, надеялись, что он в сборной сможет сыграть и к игре с «Ахматом» восстановится. Сейчас будем смотреть с нашим медицинским штабом. Вполне возможно, что травма усугубилась, но ничего конкретного сейчас не можем сказать, потому что не обладаем конкретной информацией о его нынешнем состоянии.

Для Дениса с его желанием, самоотдачей и заряженностью на игру на 150% — это не конец света. Думаю, Валерий Георгиевич его и в следующий раз вызовет. Уверен, Денис не остановится на этом, будет продолжать в том же духе — и вызов в сборную последует.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 07:07
Жаль, не во время.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 06:19
Главное чтобы Денис был здоров и не сбавил в игре.
mihaluch
mihaluch
вчера в 02:04
Глушаков уже сбитый лётчик.
Cat01
Cat01
06 октября в 22:58
Теперь долго ждать....
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 22:44
До "следующего раза" ещё столько всего произойдёт,что с учётом того,что происходит с нашими футболистами сегодня,гадать нет смысла.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 22:43
Глушаков ещё может помочь сборной
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