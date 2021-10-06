Терюшков: «Думаю, Карпин и в следующий раз вызовет Глушакова в сборную»

Бывший глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Химок» покинул расположение сборной России из-за травмы.

К сожалению, медицинский и тренерский штаб сборной приняли такое решение. Мы переживали за Дениса, ждали, что он усилит сборную, но здоровье не позволяет. Приоритет всегда — здоровье игрока.

Пока не понятны сроки восстановления. Когда проводили обследование в клубе, надеялись, что он в сборной сможет сыграть и к игре с «Ахматом» восстановится. Сейчас будем смотреть с нашим медицинским штабом. Вполне возможно, что травма усугубилась, но ничего конкретного сейчас не можем сказать, потому что не обладаем конкретной информацией о его нынешнем состоянии.

Для Дениса с его желанием, самоотдачей и заряженностью на игру на 150% — это не конец света. Думаю, Валерий Георгиевич его и в следующий раз вызовет. Уверен, Денис не остановится на этом, будет продолжать в том же духе — и вызов в сборную последует.