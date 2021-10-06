Карпин: «Ментально сборная России готова на 100%»

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.

Глушаков и Захарян провели всю тренировку в общей группе. Арсен, Денис сделали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка. Есть результаты анализа крови по всем игрокам. Те, кто играл много, у них небольшой перегруз.

Что касается составов на ближайшие матчи, человек 7-8 уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день.

Ментально команда готова на 100%. Физически не знаю, насколько хватит времени на такой прессинг, как с Хорватией. На данный момент из ближайших соперников ставлю выше Словению, но только из-за того, что играем с ними на выезде.