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Карпин: «Ментально сборная России готова на 100%»

06 октября 2021, 20:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.

Глушаков и Захарян провели всю тренировку в общей группе. Арсен, Денис сделали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка. Есть результаты анализа крови по всем игрокам. Те, кто играл много, у них небольшой перегруз.

Что касается составов на ближайшие матчи, человек 7-8 уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день.

Ментально команда готова на 100%. Физически не знаю, насколько хватит времени на такой прессинг, как с Хорватией. На данный момент из ближайших соперников ставлю выше Словению, но только из-за того, что играем с ними на выезде.

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06 октября Комментарии12
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:10
хорошо, что ментально ...
протон
протон
06 октября в 23:39
Предстоящий матч очень важный для обеих команд в турнирном плане. Если Россия победит, то она, во-первых, продолжит борьбу с Хорватией за первое место в группе и прямую путёвку на ЧМ-2022. Во-вторых, в случае победы нашей сборной отрыв от Словакии достигнет 7 очков. В то же время от Словении мы уже сейчас оторвались на 6 очков. Таким образом, практически гарантирована будет путёвка в стыковые матчи. Даже ничья в последующей игре со словенцами в этом плане нас устроит.
Ничья тоже неплохой результат для борьбы за 2-е место, но практически лишит шансов на первое. О поражении не стоит и говорить, при таком раскладе сохранить бы вторую строчку, ведь подопечным Карпина ещё предстоят выезды в Словению и Хорватию. Как видите, нужно побеждать.
К сожалению, не удалось избежать кадровых проблем. Марио Фернандес закончил со сборной, Артём Дзюба вроде бы не закончил, но отказался от вызова. Александр Головин получил травму перед самой поездкой на матчи «националки». Три ключевых игрока последних лет. Вообще, не очень понятно, кто будет созидать и забивать. Алексей Миранчук, кажется, совсем потерял доверие Гасперини в «Аталанте», Фёдор Смолов после яркого сентября перестал забивать. Есть, конечно, лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, но рискнёт ли Валерий Карпин выпустить в таком матче игрока, который до этого не провёл за главную команду ни секунды?
И всё-таки в домашнюю победу верится, тем более что в Казани будут зрители на трибунах. Можно рискнуть и поставить на победу команды Карпина со счётом 1:0. Букмекеры предлагают коэффициент 6.00 на такой исход. И, кажется, он вполне вероятен. Будем болеть за наших. Удачных ставок!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
06 октября в 22:30, ред.
Ничего не жду, так как в сборной остались только те, кто не вызывает никаких положительных эмоций. Даже одного технаря, на которого было бы приятно посмотреть, днём с огнём не сыщешь. Как представлю каждого игрока в отдельности, становится плохо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 октября в 21:37
Главное результат в этих двух матчах. А все остальное нас болельщиков не интересует . Нужны шесть очков без всякой ментальности и сентиментальности...)
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 октября в 21:30
Победа тоже будет ментальной, а поражение от нехватки "физики".
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 21:29
А вот технически... гораздо меньше 100%.
pomor45
pomor45
06 октября в 21:29
Ментально - это, часом, не от корня "мент"?
beefs
beefs
06 октября в 21:11
ох уж эти гадалки...
ДСА
ДСА
06 октября в 21:07
Скоро всем все станет ясно, Валера старался как мог.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 21:02
А ТЕПЕРЬ-ТО, ТОЛЬКО УДАЧИ ВАЛЕРА !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
06 октября в 21:01
А если бы этот мудрец пояснил бы к чему ментально готова сборная было вообще здорово. Русский язык могучий, не всякому эстонцу по плечу!
1bear
1bear
06 октября в 20:59
а физики то не хватает...
Cat01
Cat01
06 октября в 20:54
Ждём радость у телека
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 октября в 20:37
Удачи сборной!
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 20:22
Боюсь,что именно ментально наши игроки ослабели и не верят в себя.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 20:18
Не позавидуешь Карпину очки терять нельзя.
Caniggia
Caniggia
06 октября в 20:15
Ну осталось только эту ментальность сгенерировать в результат!
STVA 1
STVA 1
06 октября в 20:13
скоро узнаем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 20:10
Теперь надо на деле побеждать!
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