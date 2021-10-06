Карпин: «Ментально сборная России готова на 100%»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.
Глушаков и Захарян провели всю тренировку в общей группе. Арсен, Денис сделали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка. Есть результаты анализа крови по всем игрокам. Те, кто играл много, у них небольшой перегруз.
Что касается составов на ближайшие матчи, человек 7-8 уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день.
Ментально команда готова на 100%. Физически не знаю, насколько хватит времени на такой прессинг, как с Хорватией. На данный момент из ближайших соперников ставлю выше Словению, но только из-за того, что играем с ними на выезде.
Ничья тоже неплохой результат для борьбы за 2-е место, но практически лишит шансов на первое. О поражении не стоит и говорить, при таком раскладе сохранить бы вторую строчку, ведь подопечным Карпина ещё предстоят выезды в Словению и Хорватию. Как видите, нужно побеждать.
К сожалению, не удалось избежать кадровых проблем. Марио Фернандес закончил со сборной, Артём Дзюба вроде бы не закончил, но отказался от вызова. Александр Головин получил травму перед самой поездкой на матчи «националки». Три ключевых игрока последних лет. Вообще, не очень понятно, кто будет созидать и забивать. Алексей Миранчук, кажется, совсем потерял доверие Гасперини в «Аталанте», Фёдор Смолов после яркого сентября перестал забивать. Есть, конечно, лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, но рискнёт ли Валерий Карпин выпустить в таком матче игрока, который до этого не провёл за главную команду ни секунды?
И всё-таки в домашнюю победу верится, тем более что в Казани будут зрители на трибунах. Можно рискнуть и поставить на победу команды Карпина со счётом 1:0. Букмекеры предлагают коэффициент 6.00 на такой исход. И, кажется, он вполне вероятен. Будем болеть за наших. Удачных ставок!
Ничья тоже неплохой результат для борьбы за 2-е место, но практически лишит шансов на первое. О поражении не стоит и говорить, при таком раскладе сохранить бы вторую строчку, ведь подопечным Карпина ещё предстоят выезды в Словению и Хорватию. Как видите, нужно побеждать.
К сожалению, не удалось избежать кадровых проблем. Марио Фернандес закончил со сборной, Артём Дзюба вроде бы не закончил, но отказался от вызова. Александр Головин получил травму перед самой поездкой на матчи «националки». Три ключевых игрока последних лет. Вообще, не очень понятно, кто будет созидать и забивать. Алексей Миранчук, кажется, совсем потерял доверие Гасперини в «Аталанте», Фёдор Смолов после яркого сентября перестал забивать. Есть, конечно, лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, но рискнёт ли Валерий Карпин выпустить в таком матче игрока, который до этого не провёл за главную команду ни секунды?
И всё-таки в домашнюю победу верится, тем более что в Казани будут зрители на трибунах. Можно рискнуть и поставить на победу команды Карпина со счётом 1:0. Букмекеры предлагают коэффициент 6.00 на такой исход. И, кажется, он вполне вероятен. Будем болеть за наших. Удачных ставок!