Червиченко: «Ничья в матче со Словакией — неплохой результат для России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

У меня этот матч вызывает большое беспокойство. На мой взгляд, играть вообще некем: многие травмированы, а некоторые стоят в позе капризной гимназистки… Поэтому ни в нападении, ни в обороне, ни в середине поля нет никого, от кого зависел бы успех в этом матче. Так что здесь возможен любой результат: можем победить, можем проиграть, можем вничью сыграть.

Словакия — крепенькая команда, бойцовая — просто так не сдадутся. На дурака их не возьмешь. Нападать у нас кто будет? Заболотный что ли? Веселая шутка. Да, Смолов и, наверное, Агаларов попробуют. Но там у словаков все такие здоровые! Если Смолова еще нет, то Агаларова они, по-моему, точно затопчут.

Считаю, если хотя бы будет ничья, это и то неплохой результат будет. Важно, чтобы и словаки очки не набирали.