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Червиченко: «Ничья в матче со Словакией — неплохой результат для России»

06 октября 2021, 22:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

У меня этот матч вызывает большое беспокойство. На мой взгляд, играть вообще некем: многие травмированы, а некоторые стоят в позе капризной гимназистки… Поэтому ни в нападении, ни в обороне, ни в середине поля нет никого, от кого зависел бы успех в этом матче. Так что здесь возможен любой результат: можем победить, можем проиграть, можем вничью сыграть.

Словакия — крепенькая команда, бойцовая — просто так не сдадутся. На дурака их не возьмешь. Нападать у нас кто будет? Заболотный что ли? Веселая шутка. Да, Смолов и, наверное, Агаларов попробуют. Но там у словаков все такие здоровые! Если Смолова еще нет, то Агаларова они, по-моему, точно затопчут.

Считаю, если хотя бы будет ничья, это и то неплохой результат будет. Важно, чтобы и словаки очки не набирали.

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Все комментарии
4gb873jfnae2
4gb873jfnae2
вчера в 06:45
Если только для твоих червячьих мозгов
112910415
112910415
вчера в 06:13
результат неплохой, но надежду почти отнимет
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:06
Ничья - это в лучшем случае 2-е место в группе. Думаю, даже выйдя со 2-го места в стыки, которые будут состоять из двух этапов и в которых уже не будет Словакии и Словении, а будут команды, типа Швеции, у нас очень мало шансов пройти 2-х соперников такого уровня. Так что в любом составе задача одна - только победа!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:58
Ничья - это пролет мимо чемпионата мира.
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:22
Предстоит тяжёлый матч.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 01:32
Только победа!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:46
В ничью ещё нужно сыграть!
протон
протон
06 октября в 23:36
ЖДЕМ победы
УЕСКА
УЕСКА
06 октября в 23:19
Ничья будет не самым плохим результатом для нас учитывая эпидемию травм. Главное не проиграть и сохранить отрыв от словаков в 4 очка. Словакию ничья никак не устраивает. Она будет играть на победу и пытаться нас задавить. Удачи сборной России!
drug01
drug01
06 октября в 22:57
Согласен на ничью!
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 22:55
Дятел,при ничьей словаки не наберут очко??? А на мой взгляд,ничья в домашнем матче -это практически приговор,если со стороны помощь не подоспеет,типа неожиданных потерь очков словенцами,или хорватами.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 22:52
Удачи сборной России!
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